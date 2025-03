Carlotta, pseudonimo di Carla Quadraccia, è una cantante molto attiva nei primi anni Duemila. L’artista ha partecipato a Sanremo e ad altri programmi che le hanno donato successo e popolarità. Nonostante ciò, la cantante ha deciso di dire addio al mondo della musica per dedicarsi ad altri progetti. O meglio, ha deciso di vivere la sua passione in una maniera differente, sicuramente più intima. Oggi infatti insegna in una scuola di musica popolare ed è lontana dalle luci della ribalta, almeno lo era prima di prendere parte al programma “Ora o mai più”. Ma cosa sappiamo della vita privata di Carlotta?

C'è posta per te 2025, 7a puntata/ Diretta e storie: Gigi D'Alessio e Romelu Lukaku ospiti

L’artista è sposata con un uomo molto attivo nel mondo della musica, Giuseppe Anastasi. Il marito di Carlotta, infatti, è un autore molto apprezzato che ha lavorato per grandi artisti, scrivendo per loro canzoni splendide che hanno fatto la storia recente della musica italiana. Giuseppe Anastasi, è nato a Palermo nel 1976 e dopo aver iniziato a lavorare come assistente di metrica musicale al corso per “Autori di testi” al CET, ha conosciuto Arisa. Con lei ha intrapreso una relazione sentimentale: i due sono stati insieme per un paio di anni e hanno avviato una collaborazione artistica molto proficua.

Denise Esposito, chi è la compagna di Gigi D'Alessio/ "Ho sempre voluto mandare avanti la famiglia"

Giuseppe Anastas, marito di Carlotta. Chi è? “Non ha mai scritto per me”

Giuseppe Anastasi ha avviato una collaborazione proficua con diversi artisti: tra questi Arisa, per la quale ha scritto tanti testi delle sue canzoni più belle e iconiche. È infatti l’autore di brani come “La notte”, “Sincerità” e “Controvento”, canzoni che hanno ottenuto un grande successo anche e soprattutto al Festival di Sanremo, venendo molto apprezzate dal pubblico e dalla critica. Per Carlotta, invece, Giuseppe non ha mai scritto alcun brano: non c’è stata infatti occasione di dar vita ad una canzone che potesse essere cantata dalla moglie e per questa ragione non è autore di alcun suo brano.