Carlotta, cantante italiana che oggi è a Ora o mai più 2025 ha un marito molto conosciuto nel mondo dello spettacolo. Lui è Giuseppe Anastasi, che sin da giovanissimo ha lavorato nel mondo della musica. Durante il programma di Rai 1 la cantante ha rivelato che “La Notte” di Arisa è stata scritta proprio dal marito, lasciando di stucco il pubblico dopo aver confessato che Giuseppe Anastasi non le ha mai scritto una canzone nonostante siano sposati.

Walter Ricci, nuovo fidanzato Arisa?/ La cantante: "mi piacerebbe sposarmi, avere una famiglia"

Noto è il suo rapporto con la cantante Arisa, e per un periodo è stato il suo fidanzato. Dopo aver collaborato tanto a livello artistico si sono lasciati. Oltre a “La Notte” Giuseppe Anastasi ha scritto anche “Sincerità“, che aveva vinto Sanremo Giovani nell’annata 2009, facendo sì che la canzone diventasse una delle più iconiche di sempre in Italia. Non solo, lui è stato anche l’autore di Malamorenò, che si è piazzata nona in classifica al Festival 2010. Insomma, un artista che ha l’occhio per il successo! Chissà se un giorno porterà in alto anche la sua Carlotta!