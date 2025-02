Forse non tutti sanno che Carlotta, concorrente di Ora o mai più 2025, è sposata da diversi anni con Giuseppe Anastasi. Il marito della showgirl è un cantautore siciliano, con una lunga e soddisfacente carriera alle spalle. Lato sentimentale spicca una relazione amorosa con Arisa, con la quale Giuseppe ebbe modo di collaborare in occasione del Festival di Sanremo 2009. Ai tempi Giuseppe Anastasi lavorava come assistente di metrica musicale al corso per “Autori di testi” al CET di Mogol e conobbe appunto la cantante di Sincerità, brano a cui contribuì personalmente.

Oggi, ovviamente, la storia con Arisa fa parte del passato e il suo cuore batte unicamente per Carlotta, con la quale è diventato genitore per la prima volta, dieci anni fa. Dalla loro storia d’amore è infatti nato un figlio di nome Vittorio, che oggi ha dieci anni e stravede per entrambi i genitori. “Ma lui è il più entusiasta della mia partecipazione a Ora o mai più”, ha assicurato Carlotta ai microfoni de Il Messaggero.

Carlotta, l’amore del figlio Vittorio: “Quando mi ha visto in tv…”

“Mio figlio Vittorio di dieci anni non mi ha mai visto in tv. Quando ha visto lo spot di presentazione del programma fra la contentezza e lo stupore ha iniziato a saltare”, ha raccontato orgogliosa la cantante. Il ritorno sul palco di Carlotta sta proseguendo al meglio, anche se l’artista ha preso quest’esperienza a Ora o mai più come un’occasione per divertirsi e ritrovare – artisticamente parlando – se stessa, senza viverla necessariamente come una competizione.

“Per me è anche un gioco nel quale mi voglio divertire”, ha assicurato la cantante al celebre quotidiano. Divertimento, ma anche sfide e stimoli nuovi che con la sua coach Donatella Rettore non mancano di certo, come vediamo settimana dopo settimana.