Carlotta, pseudonimo di Carla Quadraccia, è una cantante italiana nata a Roma nel 1975: negli ultimi anni, dopo aver ottenuto un discreto successo tra gli anni Novanta e Duemila, si è ritirata dalle scene, tornando però in tv con il programma “Ora o mai più” condotto da Marco Liorni su Rai Uno. Carlotta è sposata ormai da diverso tempo con un uomo che come lei appartiene al mondo della musica. Lui si chiama Giuseppe Anastasi, è nato a Palermo nel 1976 ed è un cantautore nonché autore di brani. Ha lavorato infatti come assistente di metrica musicale al corso per “Autori di testi” al CET di Mogol quando ha conosciuto Arisa, con la quale ha avuto una storia d’amore.

Per lei ha scritto inoltre il brano “Sincerità” con il quale l’artista, all’epoca giovanissima, ha vinto Sanremo Giovani nel 2009, ottenendo anche il Premio della critica Mia Martini. Per Arisa, all’epoca ancora sua fidanzata, ha scritto anche “Malamorenò” portato dalla cantante al Festival dell’anno successivo mentre nel 2012 è stato tra gli autori della canzone “La notte”, presentata al Festival di Sanremo 2012 e piazzatosi al secondo posto. La storia d’amore tra i due si era interrotta nel 2010 ma è continuato il sodalizio artistico, tanto che nel 2014 il marito di Carlotta, Giuseppe Anastasi, ha vinto come autore il Festival di Sanremo con il brano “Controvento”, interpretato sempre da Arisa.

Giuseppe Anastasi, chi è il marito di Carlotta: “Mai scritto niente per me”

Per Carlotta, sua moglie, Giuseppe Anastasi non ha mai scritto canzoni, nonostante sia un autore affermato con grandi brani che provengono dalla sua penna. A spiegare il motivo per il quale non ha mai scritto nulla per Carlotta, è stata proprio lei, che ha sottolineato: “Da quando stiamo assieme non ho avuto questa esigenza di pubblicare canzoni, adesso gli ho detto di mettersi al lavoro perché dobbiamo darci da fare”.