Giuseppe Bono, morto storico ad Fincantieri/ Crosetto: “Amico fraterno e grande uomo”

Lutto nel mondo del lavoro e dell’economia, è morto Giuseppe Bono, quello che è stato per anni l’amministratore delegato di Fincantieri, una delle aziende più grandi e importanti del nostro Paese. Giuseppe Bono aveva 78 anni e a comunicare la sua prematura dipartita è stato Guido Crosetto, neo ministro della difesa del governo Giorgia Meloni. Attraverso la propria pagina Twitter l’esponente del governo ha scritto: “È mancato Giuseppe Bono, Peppino. Un amico fraterno, grande uomo, straordinario capitano d’industria. Ha dedicato tutta la sua vita a costruire ricchezza per l’Italia. Lo conobbi appena arrivato a Fincantieri, che era in grave difficoltà. Ora ha i migliori prodotti al mondo”.

Giuseppe Bono ha guidato Fincantieri per ben 20 anni, e durante le due decadi in cui è stato al comando ha sviluppato in maniera straordinaria la stessa azienda. E’ stato in carica fino allo scorso mese di maggio quando, per decisione del governo, è stato sostituito da Pierroberto Folgiero, l’attuale ad della stessa compagnia. Giuseppe Bono era originario della Calabria, precisamente di Vibo Valentia, dove era nato il 23 marzo di 78 anni fa, il 1944. Finite le scuole superiori si era scritto all’università, dove si era poi laureato in economia e commercio.

GIUSEPPE BONO, MORTO AD FINANCANTIERI: CON LUI 20MILA OPERAI E 20 STABILIMENTI

Al termine degli studi aveva iniziato una lunga carriera lavorativa nel gruppo Fiat-Finemccanica, e il suo primo incarico di prestigio fu in Aviofer, società del gruppo Breda che deteneva partecipazioni dirette e indirette in aziende di costruzioni meccaniche, e di cui divenne l’amministratore delegato. In seguito, precisamente nel 2002, era divenuto l’ad di Finmeccanica, e cinque giorni dopo aver rassegnato le sue dimissioni dall’incarico è stato nominato Ad di Fincantieri.

E’ stato incarica fino al 15 maggio di quest’anno quando è stato appunto sostituito da Folgiero e nel corso del suo operato ha fatto crescere l’azienda portandola ad avere quasi 20mila dipendenti e 20 stabilimenti in quattro continenti. Giuseppe Bono è stato anche presidente di Confindustria ed è stato nominato Cavaliere del lavoro e cavaliere della Legion d’Onore francese.

