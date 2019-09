Giuseppe Candela polemica con Barbara D’Urso/”Con il mio lavoro ha fatto ore di Live”

Il giornalista Giuseppe Candela, l’autore dell’intervista realizzata a Carlo Freccero e pubblicata su IlFattoQuotidiano.it, ha scritto un tweet diretto a Barbara D’Urso per difendersi da quanto andato in onda durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque. Negli studi di Carmelita, infatti, Giovanni Ciacci ha commentato l’intervista puntando il dito proprio contro Freccero, ma anche contro il giornalista che ha riportato le parole dell’attuale direttore di Rai2. Nel tweet di Giuseppe Candela si legge: “Non è un bravo giornalista, sbatte il mostro in prima pagina”, Ciacci a #pomeriggio5. Lo ha detto il suo ex direttore,abbiamo dato spazio per la replica e non ho affondato. D’Urso non dice una parola. Lei la mia professionalità la conosce, con il mio lavoro ha fatto ore di Live”. Le parole del giornalista appaiono come una chiara frecciatine anche alla padrona di casa rea di non essere intervenuta durante il monologo di difesa del costumista – stylist.

Giovanni Ciacci e Carlo Freccero: il nuovo caso mediatico

Il tweet di Giuseppe Candela non passerà sicuramente inosservato visto che la querelle Giovanni Ciacci Vs Carlo Freccero è destinata a diventare il nuovo caso mediatico. I follower però sono tutti dalla parte del giornalista, firma di Dagospia e de IlFattoQuotidiano.it. “Stiamo parlando di una persona che deve tutto ad un programma come #DettoFattoRai e dopo un giorno gli butta merda a tutti quelli che ci lavorano e alla sua padrona di casa, cosa ci aspettiamo da una persona cosi? Solo schifo e pena” scrive una donna parlando di Ciacci, mentre un altro scrive “Non hai certo bisogno di riflettere sulle parole di Ciacci e il contesto creatosi a Pomeriggio 5. Hai riportato testualmente un’intervista che, grazie a buone domande e ottime risposte di Freccero, hanno creato un “caso mediatico”. Il resto è solo noia…” schierandosi dalla parte del giornalista. Ma non finisce qui, visto che c’è chi scrive: “mah. Roba da matti. D`altronde se uno prima dice della Guaccero “Sono molto soddisfatto. Con Bianca ci divertiamo molto, non ne sbaglia una, è talentuosa” e poi afferma che Detto fatto è morto con la Balivo, cosa ti vuoi aspettare da costui? Ma per carità!” sottolineando il comportamento sbagliato dello stylist che nel giro di pochi mesi ha cambiato idea sulla ex compagna di avventura Bianca Guaccero.

Giovanni Ciacci a Carlo Freccero: “ci vedremo presto in tribunale”

Giovanni Ciacci, l’ex conduttore di “Detto Fatto”, ora opinionista di punta dei programmi di Barbara D’Urso, su Instagram ha scritto un lungo post contro Carlo Freccero: “Carissimo Direttore Freccero prima di dire cose inesatte sulla mia persona si informi dal bravissimo ufficio legale che è situato al piano di sotto a lei a Viale Mazzini . La saluto e ci vedremo presto in tribunale , perché io dico solo cose vere, verissime !!! Bacioni ( citaz non casuale ) Giovanni Ciacci”. Dal canto suo il direttore di Rai2 ha cercato di parare il colpo, ma il costumista sembra proprio intenzionato a procedere per vie legali. Cosa succederà?

“Non è un bravo giornalista, sbatte il mostro in prima pagina”, Ciacci a #pomeriggio5. Lo ha detto il suo ex direttore,abbiamo dato spazio per la replica e non ho affondato. D’Urso non dice una parola. Lei la mia professionalità la conosce, con il mio lavoro ha fatto ore di Live. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 25, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA