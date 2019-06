Giuseppe Candela/ “Strane richieste di amicizia, c’entrano Perricciolo-Michelazzo?”

Giuseppe Candela e Pratiful, il giornalista de Il Fatto Quotidiano ironizza su Instagram a proposito del caso televisivo che ha coinvolto Pamela Prati, Eliana Michelazzo, Pamela Perricciolo e l’inesistente Mark Caltagirone, con i vari corollari. Il cronista ha scelto i social per tirare una stoccata alle due ex agenti della showgirl nostrana, citando il caso dei profili fake e quanto successo negli ultimi giorni: «Da quando ho lavorato all’inchiesta Pratiful ricevo strane richieste di amicizia su Facebook e account sospetti mi seguono su Twitter e Instagram. Finirà che mi innamorerò di Francesca Agnelli o di Ginevra De Benedetti per poi scoprire che dietro i loro profili si nascondevano il duo Perricciolo-Michelazzo. La nemesi», questa la didascalia di una immagine che ritrae proprio il trio Prati-Michelazzo-Perricciolo.

GIUSEPPE CANDELA E PRATIFUL, IRONIA SU INSTAGRAM

Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, soprattutto la seconda, sono state accusate di aver creato alcuni profili social falsi per aggirare Pamela Prati ma non solo, basti pensare al caso di Manuela Arcuri. Per questo motivo Giuseppe Candela ha parlato di «strane richieste di amicizia su Facebook», ricevendo numerosi commenti divertiti: «Io forse diffiderei dalla tua follower Meghan Markle», «Bellissimo», «Neverend story». E Pamela Prati? Dopo il finto matrimonio e le varie escalation, l’ex diva del Bagaglino si trova in vacanza con l’amica Valeria Marini: la Prati ha condiviso su Instagram un video che la ritrae spensierata e sorridente assieme all’amica, che l’ha difesa in una recente intervista rilasciata ai microfoni de Il Tempo.





