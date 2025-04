E’ morto il giornalista Rai Giuseppe Carrisi, grave lutto nel mondo del giornalismo. La notizia è giunta nella giornata di oggi, 12 aprile 2025, ma il decesso risale a ieri, venerdì 11. Giornalista, ma anche voce del GR3, aveva solo 63 anni e i colleghi conduttori dello stesso programma lo hanno ricordato commossi, con la voce rotta dall’emozione in diretta, come uno dei giornalista di maggiore sensibilità, ma anche impegno ed esperienza, soprattutto per quanto riguardava le vicende estere.

Per anni aveva lavorato presso il GR parlamento, ma anche il GR2, appunto nella redazione esteri, e aveva accompagnato la carriera da giornalista a quella di scrittore, realizzando anche dei documentari dopo le sue numerose esperienze sui fronti di guerra più caldi. Fra le zone del mondo che più spesso aveva visitato, l’Africa, il continente nero e le sue numerose guerre civili con i bambini soldati, ma anche il Messico, e il drammatico fenomeno dei femminicidi. Servizi “caldissimi”, mai banali, che Giuseppe Carrisi svolgeva con grandissima passione e professionalità, due caratteristiche che lo hanno sempre accompagnato nei suoi anni di carriera.

GIUSEPPE CARRISI, MORTO GIORNALISTA RAI: “UOMO DI GRANDE CUORE”

Chi lo conosceva lo descrive come una persona “molto riservata”, ma nel contempo non per questo fredda, visto che era un uomo di grande umanità e di cuore. In queste ore sono tanti coloro che lo piangono, a cominciare dalla moglie Simona, arrivando fino ai loro due figli, Alessandro e Leonardo, che il giornalista Rai amava incondizionatamente. I lavori realizzati erano tutti di livello assoluto, come quelli in Congo, ma anche in Palestina, Sierra Leone, così come Uganda.

Fra le sue produzioni anche argomenti che hanno ispirato dei film, come ad esempio il caso di Kidogò, che arrivò anche al Giffoni Film Festival, per un giornalista davvero a 360 gradi in grado di entrare nel cuore della notizia, raccontandola nel suo profondo, non soltanto in maniera superficiale.

GIUSEPPE CARRISI, MORTO GIORNALISTA RAI: IL LAVORO SUI CAMORRISTI E LE VEDOVE NERE

Nel corso della sua carriera ha trattato anche l’argomento della camorra, sempre in un ottica giovanile, divenendo autore e regista di Voci del buio, attraverso cui ha raccontato i giovani camorristi. Di rilevanza internazionale anche il suo lavoro sulla Cecenia, territorio particolarmente difficile vicino alla Russia, e alle cosiddette “vedove nere”, le terroriste mogli di miliziani uccisi dai russi.

Si ricordano anche i suoi testi pubblicati, come ad esempio La fabbrica delle prostitute, edito da Newton Compton, ma anche Tutto quello che dovresti sapere sull’Africa e che nessuno ti ha mai raccontato, che gli ha permesso di ottenere il Premio Fregene. Senza dubbio una pesante perdita per il giornalismo di casa Rai ma in generale per il mondo italiano del giornalismo. Non è stata comunicata la causa della morte, di conseguenza potrebbe essersi trattato di un malore o forse di un incidente stradale.