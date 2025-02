Uomini e Donne, Giuseppe chiude con Sabrina che scoppia a piangere: contatta Agnese

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, lunedì 24 febbraio 2025, ampio spazio avrà il trono over con Giuseppe e Sabrina. In queste puntate il cavaliere sta conoscendo meglio la dama, ha scelto di corteggiarla con gesti semplici ma d’affetto come una passeggiata romantica ed un mazzo di fiori, la serata è stata un successo tanto che alla fine tra i due è scattato il bacio. Tuttavia, dopo alcuni incontri molto positivi Sabrina ha notato una certa vicinanza tra Giuseppe ed Agnese.

E nella puntata di oggi di Uomini e Donne è successo di tutto, Giuseppe si è dichiarato ad Agnese ma quest’ultima, che per ben tre volte ha rifiutato di dargli il numero, dicendo di non essere interessata alla conoscenza. A questo punto Sabrina Zago scoppierà a piangere ma il colpo di scena arriverà dopo quando Giuseppe chiude con Sabrina. Ed è a questo punto che Giuseppe chiude con Sabrina definitivamente. La dama è delusa e amareggiata per il comportamento del cavaliere e tra i due scatta un’accesissima discussione.

Giuseppe, chi è il cavaliere di Uomini e Donne

Al centro della puntata di oggi di Uomini e Donne, dunque, c’è Giuseppe il cavaliere di Uomini e Donne. Sull’uomo si hanno poche informazioni solo che ha fatto il suo ingresso in maniera estremamente discreta nel programma ed ha saputo farsi notare sin da subito. Da una precedente relazione ha avuto tre figli tra cui la piccola Elisa che oggi ha 9 anni. Non si sa quale sia la sua professione ma solo che è un uomo maturo e molto sicuro di se, forte e determinato.