Giuseppe, chi è il cavaliere di Uomini e Donne: la rottura burrascosa con Sabrina Zago

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 1 aprile, ci sarà spazio anche per la sfilata del Trono Over dei cavalieri e con una sfida a colpi di ballo tra Giuseppe e Gianni Sperti. Ma chi è Giuseppe cavaliere di Uomini e Donne? Le informazioni sull’uomo sono davvero molto poche, si sa soltanto che ha tre figli, due ventenni ed una bambina di 9 anni di nome Elisa. Non si sa quale sia la sua professione ne nessun altro dettaglio sulla sua vita. Presente nel parterre da questa edizione Giuseppe ha subito conquistato l’attenzione di Sabrina Zago, una delle dame storiche del programma.

Chi è Sabrina Zago: grave lutto per la dama di Uomini e Donne/ Arriva il gesto di Giuseppe: cos'è successo

Il percorso di Giuseppe cavaliere di Uomini e Donne è stato contraddistinto dalla conoscenza con Sabrina Zago. Le prime volte che i due sono usciti tutto è filato liscio, la dama è rimasta colpita dalla sicurezza del cavaliere. Tuttavia successivamente la Zago ha notato un’attrazione di Giuseppe verso Agnese, altra dama del parterre. Sono nate delle discussioni e dei malumori ma alla fine i due si sono chiariti e la dama ha deciso di dargli un’altra possibilità. Tuttavia Giuseppe ha mostrato interesse anche verso altre dame come Marina, Lucia, Isabella e quindi Sabrina Zago ha chiuso definitivamente con Giuseppe.

Rosanna, chi è la nuova dama di Uomini e Donne/ Divisa tra Giuseppe e Fabio: "Cerco un uomo carino e gentile"

Uomini e Donne, Giuseppe: dalle sfide con Gianni Sperti alla conoscenza con Rosanna

Nelle puntata di Uomini e Donne che stanno andando in onda in questi giorni Giuseppe, dopo aver chiuso in malo modo con Sabrina Zago, sta conoscendo meglio Rosanna una nuova dama del parterre che su di lui ha speso parole al miele. Accortezza che lui spesso non ha con le altre donne del parterre tanto che persino Tina Cipollari e Gianni Sperti più volte sono sbottati contro di lui. Ed a proposito dello storico opinionista oggi ci sarà una gara di ballo tra Giuseppe e Gianni Sperti.