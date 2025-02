Giuseppe, il fratello di Zeudi Di Palma arriva al Grande Fratello per una sorpresa

Una nuova sorpresa è in arrivo per Zeudi Di Palma nella Casa del Grande Fratello: l’abbraccio di suo fratello Giuseppe. Le ultime settimane sono state per lei molto turbolente, soprattutto per il rapporto particolare con Javier Martinez e Helena Prestes, ma questa sera ci sarà suo fratello maggiore a darle un incoraggiamento in diretta su Canale 5.

Zeudi è infatti la minore di tre fratelli, con i quali ha degli ottimi rapporti. I tre hanno un’infanzia non proprio semplicissima a causa della separazione dei genitori e dell’abbandono da parte del padre. Sono cresciuti con la sola presenza e sostentamento della madre, intraprendendo ognuno poi la propria strada, nel tentativo di evitare di gravare ulteriormente sulla donna.

Chi è Giuseppe Di Palma e qual è il rapporto con la famiglia

Classe ’98, Giuseppe Di Palma ha 27 anni ed è cresciuto, come sua sorella Zeudi, a Scampia. Come lei, ha intrapreso la carriera di modello, come d’altronde dimostra il suo profilo Instagram. Per il resto, Giuseppe è un ragazzo riservato che preferisce rimanere lontano dai riflettori, a meno che non sia per fare una sorpresa a sua sorella. Scopriremo qualcosa in più del loro rapporto nel corso della nuova diretta del Grande Fratello, durante la quale, chiamata in mistery, l’ex Miss Italia racconterà nuovi aneddoti sulla sua famiglia e sul rapporto con i suoi fratelli. Ricordiamo che solo poche settimane fa, a fare il suo ingresso nella Casa è stata Mariarosaria Marino, l’amata mamma di Zeudi, che con una lettera le ha ribadito l’amore e l’orgoglio che prova nei suoi confronti.