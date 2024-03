GIUSEPPE CHIEDE SCUSA A SUO FIGLIO MANUEL A C’È POSTA PER TE 2024/ Lui abbandona lo studio, poi torna e…

Manuel lascia lo studio di C’è posta per te 2024 e saluta Maria De Filippi ma qualche minuto dopo accetta di ascoltare le parole di suo padre. Torna dunque in studio e Giuseppe chiede scusa al figlio: “Non voglio cancellare gli errori che ho fatto, che conosco benissimo, ma vorrei che tu tornassi a guardarmi con gli occhi fieri che avevi prima.”

Manuel sembra più morbido rispetto a quando è arrivato, ascolta le parole di suo padre senza particolari accuse ed esponendo anzi le sue parole. Tuttavia la decisione del ragazzo rimane quella di non aprire la busta a suo padre, Dunque chiude la busta a va nuovamente via. Il padre si dice comunque felice per aver avuto la possibilità di parlare con lui e digli ciò che sente. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La storia di Giuseppe e del figlio Manuel a C’è posta per te 2024

Tra le storie della settima puntata di C’è posta per te 2024 c’è quella di un padre. Lui si chiama Giuseppe, ha due figli nati dal suo precedente matrimonio. Col più piccolo, Manuel, sono due anni che non ha rapporto. Ad un certo punto ha smesso di parargli e oggi gli manca. L’uomo vuole chiedergli scusa per essere stato egoista in una fase della sua vita e aver pensato poco a lui.

Giuseppe si è descritto come un uomo che ha sempre lavorato tanto pur di dare ai suoi figli tutto, sacrificandone però il rapporto e il dialogo. Mentre è ancora sposato con sua moglie, nel 2019 inizia una relazione clandestina con un’altra donna. È però un periodo difficile per vari drammi familiari, così lascia questa donna per dedicarsi al padre che sta male e ad altre cose. Continua però a pensare a quella donna e capisce che la ama. Così lo confessa alla moglie e va via, tornando da lei.

Manuel e il rapporto interrotto con il padre Giuseppe a C’è posta per te 2024

Intanto muore suo padre e anche suo nipote di 26 anni. Nel giorno del funerale ha seduto accanto la donna per la quale ha lasciato la famiglia, mentre i figli sono seduti dietro. Passano 10 giorni, lui torna a casa a parlare con i figli e racconta loro tutto. Il figlio maggiore ammette di sapere già tutto, il minore invece piange. Giuseppe e sua moglie decidono di vendere anche la loro casa e questo è un altro colpo per Manuel. Da allora il ragazzo ha smesso di parlare con lui.

Manuel ha accettato l’invito di Maria De Filippi a C’è posta per te 2024, ma è restio a farlo parlare. È la conduttrice a cercare di convincerlo a riflettere sull’accaduto e ad ascoltare comunque le motivazioni del papà. Riusciranno padre e figlio ad avere un confronto e un riavvicinamento?

