Giuseppe choc su Vittorio al GF: “Appena potrà pugnalarmi alle spalle lo farà!”/ Samira approva: “È cambiato”

Giuseppe Garibaldi e Samira Lui, dubbi sul comportamento di Vittorio Menozzi al Grande Fratello

Si sollevano i primi dubbi nella Casa del Grande Fratello su Vittorio Menozzi. A storcere il naso sono alcuni coinquilini che hanno trascorso con lui questo percorso sin dagli inizi, condividendo anche il tugurio: Giuseppe Garibaldi e Samira Lui.

Dayane Mello: "Invidia per la mia luce..."/ Frecciatina a Giulia Salemi: scontro tra ex Grande fratello vip!

Durante una chiacchierata, è stato Giuseppe ad aprire il discorso, raccontando un particolare aneddoto che riguarda Vittorio: “L’altra sera eravamo da soli, mi pare fosse l’ultima nomination, alla fine sono stato contento che lui abbia vinto, che l’abbia superata. Perché ho detto ‘io lo mando, spero in lui, che comunque dimostri quello che è’. So che ha tante ragazze dietro…E io gli faccio per battuta: ‘Tanto lo so che la prima volta che tu mi potrai pugnalare, lo farai’, e lui ha detto ‘si vedrà’…E io lo so che lui lo farà.”

Elenoire Ferruzzi shock: "Ho perso 70mila euro dopo il Grande Fratello Vip"/ "I lavori si sono bloccati..."

Samira Lui su Vittorio Menozzi: “L’ho visto cambiato rispetto all’inizio”

A quel punto è intervenuta Samira Lui, che si è detta d’accordo con l’impressione avuta da Giuseppe. “Anche a me dà l’idea… – ha spiegato – adesso sicuramente uscirà un casino perché magari diciamo questo. Io l’ho visto leggermente diverso e alla prima occasione magari ha girato le spalle. Ma non perché ci abbia fatto qualcosa, almeno a me non ha fatto nulla, però lo vedo facilmente di qua e di là. Poi fa tipo le battute apposta per farsi…no? Non lo riconosco come era nel tugurio, non era così.” Impressioni queste che potrebbero presto sollevare nuovi scontri nella Casa del Grande Fratello.

LEGGI ANCHE:

Eliminato Grande fratello 2023, 5 concorrenti nominati al televoto della 5a puntata/ Il pronostico

© RIPRODUZIONE RISERVATA