Giuseppe Contaldo presidente Rinnovamento nello Spirito/ Succede a Salvatore Martinez

Giuseppe Contaldo è il nuovo presidente di Rinnovamento nello Spirito, succedendo a Salvatore Martinez, che era alla guida del Movimento sin dal 1997. L’Assemblea nazionale, che si è riunita a Sacrofano (Roma) dal 24 al 26 marzo per rinnovare gli Organismi pastorali di servizio del livello nazionale lo hanno scelto, e lo hanno fatto seguendo il nuovo Regolamento e lo Statuto, approvato in via definitiva dal Consiglio permanente della Cei il 14 marzo 2002, poi sottoposto a modifiche nel 2007 e nel 2019. «Cuore, mani e piedi: sono le tre dimensioni che in questo momento animano la mia chiamata all’incarico che mi attende», le prime parole di Contaldo da presidente di Rinnovamento dello Spirito, riportate dall’Avvenire.

Cuore per la passione che nutre per Dio e la Chiesa, ma comprende anche il sacrificio necessario nel servire i fratelli, «come donazione di sé». Le mani, invece, da elevare al Cielo «in segno di preghiera continua, di lode e vittoria del Signore». I piedi, perché serve un «passo missionario per annunciare il Vangelo». Secondo Giuseppe Contaldo tutto ciò porta ad «un dinamismo che crea il corpo, a rappresentare ciascuno di noi a servizio del Regno di Dio in una armonia comunionale e sinodale, così come più volte è stato richiamato dal Santo Padre, specialmente in questo tempo particolarmente straordinario del Sinodo universale».

LA CARRIERA DI GIUSEPPE CONTALDO

Giuseppe Contaldo è nato a Pagani (Salerno) il 6 luglio 1970. All’età di 16 anni ha ricevuto la preghiera di effusione. Membro della Consulta delle Aggregazioni laicali e del Forum regionale delle Famiglie della Campania, è anche segretario della Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali della diocesi di Nocera Inferiore-Sarno. Nel 2021 Contaldo è stato nominato notaio aggiunto del Tribunale per le cause dei Santi della stessa diocesi. Inoltre, ha rivestito la carica di coordinatore diocesano della diocesi di Nocera Inferiore-Sarno dal 2005 al 2010.

Invece, dal 2011 fino al 2014 è stato componente del Comitato regionale di Servizio della Campania, mentre dal 2015 ad oggi è coordinatore regionale della Campania. Giuseppe Contaldo è anche dirigente di risorse umane presso aziende di rilievo nazionale con un alto numero di dipendenti (300/500), ricoprendo diversi ruoli di responsabilità sociali all’interno delle stesse. Infine, Giuseppe Contaldo è consulente abilitato iscritto presso l’Ordine dei consulenti del lavoro di Salerno; in qualità di coordinatore nazionale, votato dal Consiglio nazionale, è stato eletto Rosario Sollazzo, già componente del Comitato nazionale di Servizio uscente per l’Area Carismatica-Ministeriale.











