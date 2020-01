Giuseppe Conte ancora sposato con Valentina Fico?/ “Sorpresa” per Olivia Paladino…

Grande sorpresa nella dichiarazione dei redditi del premier Giuseppe Conte. Come spiega ottimamente Il Tempo, il giurista alla voce “stato civile” ha indicato “coniugato”. Nulla di sorprendente, se non fosse che nel modulo del 2018 – relativo all’anno 2017 – l’esponente del Movimento 5 Stelle aveva lasciato la voce in bianco, visto il divorzio con Valentina Fico. Senza dimenticare che Conte risulta legato a Olivia Paladino: perché questa svolta? Per il momento il titolare di Palazzo Chigi non ha rilasciato commenti a riguardo, ma non risultano rotture con la rampolla di una famiglia di imprenditori. Difficilmente ipotizzabile un ritorno di fiamma con Valentina Fico, avvocato di Stato.

GIUSEPPE CONTE ANCORA SPOSATO CON VALENTINA FICO?

Una sorpresa, dunque, viste anche le recenti notizie sul rapporto non idilliaco tra il premier e l’ex moglie Valentina Fico. Il Tempo ha reso noto che è stato presentato un ricorso al Tar del Lazio per conto di dodici clienti, tutte donne e avvocatesse dello Stato: tra i citati in giudizio, la presidenza del Consiglio dei ministri. Il motivo? I premi non corrisposti per la vittoria delle cause dell’avvocatura, le dodici donne infatti sono state escluse dai premi durante la gravidanza quando erano in congedo di maternità. Tra queste, ovviamente, spunta l’ex compagna del premier Giuseppe Conte, madre del figlio. «Nella causa non si citano le cifre rivendicate da ciascuna donna, perché lo scopo intanto è di far stabilire al Tar del Lazio se quei premi non corrisposti durante la maternità fossero o meno dovuti dall’avvocatura generale. Poi ognuna chiederà singolarmente in caso di vittoria la somma che ritiene di aver perso ingiustamente», ha aggiunto Il Tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA