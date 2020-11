Giuseppe Conte apre busta e trova nuovo libro Papa/ Video, nel fuorionda Svimez…

Curioso fuorionda durante l’intervento del premier Giuseppe Conte alla presentazione del Rapporto Svimez 2020. Ad un certo punto cade il collegamento, nel bel mezzo del discorso del presidente del Consiglio, e si sente una voce fuori campo che dice: «Han buttato giù». Niente di nuovo rispetto a quanto abbiamo visto in questi mesi in merito alle difficoltà nei collegamenti. Infatti, la curiosità è un’altra. Conte si interrompe subito e volge subito lo sguardo ad una busta sulla sua scrivania, mentre i tecnici si mettono al lavoro per ripristinare il collegamento. Lui subito prende in mano il pacchettino, evidentemente incuriosito da ciò che poteva contenere, lo apre con le mani, strappandolo come un bambino che non vede l’ora di scartare il suo regalo. All’interno trova un libro, ma non ci si sofferma subito. Indugia sulla busta per capire se contenesse altro, magari un bigliettino, che invece si trova all’interno del libro stesso.

FUORIONDA CONTE: IN REGALO IL LIBRO DI PAPA FRANCESCO

Ma di che libro si tratta? “Let Us Dream: The Path to a Better Future”, il nuovo libro di Papa Francesco che in Italia uscirà col titolo “Ritorniamo a sognare. La strada verso un futuro migliore”. Il premier Giuseppe Conte lo ha ricevuto in regalo direttamente dal Pontefice? Una prestigiosa anticipazione, visto che il libro scritto con il giornalista Austen Ivereigh uscirà il 1° dicembre. Nel libro il Santo Padre racconta le tre situazioni “Covid” che ha vissuto nella sua vita: la malattia, la Germania e Cordoba. A 21 anni ebbe una grave malattia, poi affrontò il cosiddetto “esilio” tedesco e poi la “quarantena” a Cordoba. Ecco, nella video diretta su YouTube di Palazzo Chigi si vede il premier che apre il libro, al cui interno c’è una foto del Papa su cui si sofferma poco in quanto attratto dalla prima pagina, su cui verosimilmente potrebbe esserci una dedica. Non ci sono certezze al momento, ma potete rivedere quanto accaduto, visto che la scena è rimasta nel video che poi è stato interrotto.





