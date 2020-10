GIUSEPPE CONTE CHIAMA FEDEZ “AIUTAMI”/ Telefonata del Premier prima del Dpcm

Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha contattato il cantante Fedez, marito di Chiara Ferragni, chiedendogli un aiuto per diffondere un messaggio molto importante in questo periodo drammatico che stiamo vivendo causa coronavirus, ovvero, l’indossare la mascherina. Ancora oggi troppe persone, soprattutto fra i più giovani che si sentono quasi invincibili, circolano senza il dispositivo di protezione individuale, o magari indossato male, sotto al mento o con il naso scoperto, di conseguenza il premier ha voluto cercare di veicolare un messaggio importante attraverso un tramite di eccezione come appunto Fedez e i suoi 11 milioni di follower. L’artista ha così pubblicato quattro stories in cui ha spiegato: “Vi chiedo una trentina di secondi di attenzione perchè devo passare un messaggio molto importante: ieri abbiamo ricevuto una chiamata inaspettata, siamo stati messi in contatto con il presidente del consiglio Conte, che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie, e se queste stories, anche in piccolissima parte, riusciranno ad essere utili io non sarò che contento”.

GIUSEPPE CONTE CHIAMA FEDEZ, IL CANTANTE: “CI E’ STATO CHIESTO UN AIUTO…”

Quindi Fedez ha svelato il contenuto della telefonata di Giuseppe Conte: “Ci è stato chiesto un aiuto ad esortare la popolazione, soprattutto quella più giovane, all’uso della mascherina, e io mi sto sforzando di trovare un modo per essere il più convincente possibile, probabilmente non esiste modo. Quello che vi posso dire – ha proseguito – è che ci troviamo in una situazione molto ma molto delicata e che l’italia non si può permettere nella maniera più assoluta un nuovo lockdown. In qualche modo il destino e il futuro dell’italia sono nelle mani della responsabilità individuale di ognuno di noi, e con un semplice gesto possiamo evitare lo scenario fra i più brutti che abbiamo vissuto negli scorsi mesi. Quindi mi raccomando ragazzi – la conclusione di Fedez – utilizzate la mascherina”. La speranza è che anche grazie a Fedez il massaggio dell’utilizzo della mascherina possa arrivare forte e chiaro in più case possibili.



© RIPRODUZIONE RISERVATA