Giuseppe Conte contro Regione Lombardia/ “Poteva creare zona rossa Alzano-Nembro”

Il terreno dello scontro tra il governo e la Regione Lombardia ora è Alzano-Nembro. Con una nota il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha replicato alle polemiche sulla tardiva zona rossa che è stata istituita nei due comuni bergamaschi. «Se la Lombardia avesse voluto, avrebbe potuto fare di Alzano e Nembro zona rossa in piena autonomia», dopo i primi casi di coronavirus. Il premier, inoltre, ha precisato che «non vi è argomento da parte della Regione Lombardia per muovere contestazioni al governo nazionale o ad altre autorità locali». Nella nota vengono citati anche degli esempi: «Si fa presente che le Regioni non sono mai state esautorate del potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti. Al pari di quanto hanno fatto altre Regioni come il Lazio, la Basilicata e la Calabria». Queste Regioni, ha aggiunto Conte, con ordinanza hanno creato delle “zone rosse” limitatamente al territorio di specifici comuni.

CONTE CONTRO LOMBARDIA SU ZONA ROSSA ALZANO-NEMBRO

Nella giornata di oggi l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, replicando in conferenza stampa ad un articolo del Corriere della Sera, ha attribuito le responsabilità della vicenda Nembro-Alzano al governo. «Era lo Stato che doveva farlo» perché «non rientra nelle competenze istituzionali e costituzionali delle Regioni disporre delle forze dell’ordine e delle forze armate». La costituzione di una “zona rossa” con divieto di accesso e uscita, con lo stop di tutte le attività produttive, «doveva e poteva essere fatta dal governo, solo loro avevano il potere». Su questo l’assessore ha insistito: «La zona rossa prevede che quell’area venga blindata come è avvenuto a Codogno, con forze dell’ordine che hanno chiuso tutti gli accessi e chiuso tutte le attività produttive. Questi due elementi non rientrano nella facoltà della Regione. Noi non possiamo chiudere le attività commerciali». Nell’articolo in questione del Corriere della Sera, si contestava alla Regione Lombardia il fatto di non aver mai chiesto in modo ufficiale l’istituzione di una zona rossa.



