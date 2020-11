Giuseppe Conte, crisi di tosse a Otto e Mezzo/ Il web accusa: “E la mascherina?”

Si parla di emergenza, di vaccini e di vacanze di Natale su La7 nella nuova puntata di Otto e Mezzo con Lilli Gruber che ospita in studio il presidente Giuseppe Conte. Se l’attenzione è tutta sulle argomentazioni del presidente, il pubblico viene distratto spesso dal suo tossire continuo. Pare infatti Conte abbia un raffreddore, cosa confermata dalla continua tosse esibita in diretta che lo costringe più volte a bere dell’acqua. Un dettaglio che non è passato inosservato al pubblico a casa e, soprattutto, al popolo del web che ha infatti iniziato a commentare non solo la tosse preoccupante del presidente, ma anche il fatto che non abbia adottato alcun tipo di precauzione.

Il web si scaglia contro il presidente Conte: “Si tossisce sul gomito, e la mascherina?”

È bastato fare un giro su Twitter per cogliere da alcuni ironia da altri, invece, vere e proprio accuse al presidente Giuseppe Conte. C’è chi infatti ha scritto: “Signor Presidente la mascherina!!! E si tossisce nel gomito ultimamente!!” Chi ancora ha ironizzato: “Potete portare Peppi immediatamente allo Spallanzani per cortesia grazie”, o ancora “focolaio COVID in vista a La7!” Chi invece ha soltanto fatto notare la forte tosse del presidente in studio. Insomma, un’ospitata destinata a far discutere nelle prossime ore (e non solo per i suoi contenuti).

Signor Presidente la mascherina!!!

E si tossisce nel gomito ultimamente!!

Intervista interessante comunque, continuo ad ascoltare!@OttoemezzoTW #GiuseppeConte #coronavirus pic.twitter.com/sQaKboILkl — alla maniera di Gian (@GianAlRoma) November 23, 2020





