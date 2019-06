Giuseppe Conte e fidanzata Olivia Paladino/ Foto, papà premuroso per sua figlia Eva

Nonostante i tantissimi impegni che il lavoro gli impone, Giuseppe Conte riesce ad essere un papà e un compagno presente e premuroso. Lo confermano gli scatti esclusivi pubblicati dal settimanale Chi, in edicola questa settimana. Il presidente del Consiglio ha un figlio, Niccolò, di 11 anni, avuto dalla ex moglie Valentina Fico. Al contempo è molto legato e presente anche per Eva, la figlia 11enne della sua fidanzata Olivia Paladino e, le foto pubblicate, lo testimoniano. In queste, Giuseppe Conte si reca nel centro di Roma, dove vive la sua fidanzata, per prendere Eva e accompagnarla ad una festa. La mamma la segue giù in strada e poi torna nel suo appartamento. Seguono poi delle immagini notturne in cui si vede Conte riportare a casa la piccola Eva e incontrare di nuovo Olivia.

Olivia Paladino e Giuseppe Conte: una coppia lontana dal gossip

Ma chi è Olivia Paladino, la fidanzata del presidente del Consiglio Giuseppe Conte? Bionda e bellissima, la donne è manager dell’Hotel Plaza. I due stanno insieme da lungo tempo ma la Paladino ama la riservatezza e, quindi, preferisce non essere sotto i riflettori. Su Chi, infatti, si legge: “Nonostante non siano mai apparsi insieme in occasioni ufficiali […] il premier e Olivia sono molto affiatati e si vedono appena possono, magari scappando in campagna con i loro figli.” La coppia è da sempre particolarmente attenta al rimanere lontana dal gossip, stavolta però i paparazzi sono riusciti a beccare il presidente del Consiglio e la sua compagna in un momento personale ma sicuramente molto carino.

