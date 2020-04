Giuseppe Conte e il mistero della mano sinistra/ Video: cosa c’era sotto il tavolo?

Pubblicità

La conferenza stampa di Giuseppe Conte ha tenuto incollati alla tv milioni di italiani desiderosi di conoscere i dettagli della Fase 2. Ma qualcuno l’ha seguita con così tanta attenzione da aver notato dei particolari, dei gesti “strani” del presidente del Consiglio. La mano sinistra viene spesso nascosta nella tasca della giacca dal premier. E allora qualcuno ha riproposto lo stesso filmato evidenziando tutte le volte che Conte ha nascosto la mano sinistra nella tasca della giacca. Durante la diretta della conferenza stampa almeno una decina di volte ha ripetuto questo strano movimento. In molti allora si sono chiesti cosa stesse accadendo. E questo piccolo mistero è diventato in poco tempo virale. Sui social non sono mancate le teorie. Qualcuno ha ipotizzato che stesse silenziando un telefonino fastidioso. E in effetti c’è un altro video che sta girando sui social che potrebbe confermare questa teoria.

Pubblicità

GIUSEPPE CONTE E IL MISTERO DELLA MANO SINISTRA…

In un video condiviso da Trash Italiano si vede il premier Giuseppe Conte che furtivamente prende un telefonino dalla tasca interna della giacca per silenziarlo o rifiutare una chiamata. Un video di pochi secondi che non risolve il mistero, ma sembra dare una possibile spiegazione al gesto della mano sinistra che si muove ripetutamente. Il movimento ben visibile, e ripetuto a più riprese, oltre che essere legato ad un telefono acceso con conseguente tentativo di spegnerlo, può essere spiegato diversamente. C’è infatti chi sostiene che possa semplicemente trattarsi di un tic nervoso del nostro primo ministro. Di seguito vi proponiamo il video in cui vengono riproposte tutte le volte che è successo nella conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi, così potete farvi un’idea di quanto accaduto. Intanto sui social spopolano i meme sull’annuncio di Conte in merito al Dpcm sulla Fase 2 nella quale sembra essere cambiato poco rispetto a quanto auspicato dagli italiani.

Visualizza questo post su Instagram Quando il professore sta spiegando ma tu devi controllare le notifiche Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 27 Apr 2020 alle ore 3:36 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA