Giuseppe Conte e Olivia Paladino stanno insieme o si sono lasciati? Dagospia aveva diffuso nei giorni scorsi la clamorosa notizia della rottura tra il premier e la compagna, con conseguente trasloco da parte del presidente del Consiglio dall’attuale abitazione, che è di proprietà della fidanzata, a Palazzo Chigi. Si è parlato di un Conte prossimo a fare armi e bagagli per trasferirsi nella residenza istituzionale, e soprattutto della ristrutturazione dei bagni per via dei suoi costi. Ma il settimanale “Chi” ha ripreso Giuseppe Conte e Olivia Paladino insieme mentre fanno la spesa all’indomani della notizia della fine della loro relazione. Vogliono smentire così i rumors o si tratta invece di una abile strategia di comunicazione per allontanare le voci? I due sono stati “paparazzati” al supermercato sotto casa di lei, tra gesti affettuosi ma comunque discreti. Le immagini verranno pubblicate da Chi nel numero in edicola domani, mercoledì 27 novembre.

GIUSEPPE CONTE E OLIVIA PALADINO INSIEME A FAR LA SPESA: ROTTURA SMENTITA O…?

Giuseppe Conte e Olivia Paladino smentiscono le voci di una crisi di coppia? Lo fanno in apparenza, anche perché qualcuno sospetta che questa “spesa anticrisi” sia troppo tempestiva. Allora potrebbe essere frutto di un’abile strategia di comunicazione del portavoce del premier. Dietro c’è Rocco Casalino? I due si sono mostrati insieme: Conte in giacca e cappotto, ma senza cravatta, sembra complice e affettuoso nei confronti di Olivia Paladino, in jean e cappottino molto informale. Tra i due non c’è nessuna effusione particolare, ma il premier si è lasciato andare a qualche gesto affettuoso. D’altra parte sono entrambi molto riservati. Ora resta da vedere, e pure da capire, se le voci di crisi siano state solo illazioni e quindi se la storia d’amore andrà avanti con la solita discrezione. Altrimenti la ristrutturazione dei bagni di Palazzo Chigi non è stata un semplice lavoro di manutenzione, seppur straordinario, ma il preludio del trasloco di un premier single.

© RIPRODUZIONE RISERVATA