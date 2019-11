Giuseppe Conte e Olivia Paladino si sono lasciati?/ “Lui alloggerà a Palazzo Chigi”

È finita tra Giuseppe Conte e Olivia Paladino? Secondo quanto riportato da Dagospia, il premier e la manager alberghiera non starebbero più insieme. Pare che voglia trasferirsi nell’appartamento di Palazzo Chigi riservato ai presidenti del Consiglio e che abbia avanzato già delle richieste per il nuovo alloggio. Era chiamata la “first lady invisibile” perché, seppur legata da anni a Giuseppe Conte, non si è mai esposta pubblicamente. Le uniche immagini di lei sono delle paparazzate: al mare con un costume alla Baywatch prima del servizio fotografico di Oggi che li ha mostrati insieme quest’estate. Olivia Paladino, che lavora come manager in uno degli hotel di lusso del padre, il Plaza di Roma, non è più al fianco del presidente del Consiglio. Al momento siamo nei meandri delle indiscrezioni: non ci sono né conferme né smentite, ma non ci sono neppure informazioni sui motivi della rottura.

GIUSEPPE CONTE E OLIVIA PALADINO SI SONO LASCIATI?

La notizia della rottura arriva come un fulmine a ciel sereno, perché solo pochi giorni fa Olivia Paladino è stata avvistata con Giuseppe Conte. Nei giorni scorsi infatti Il Tempo aveva parlato di un incontro tra i due a Roma dopo che il premier si era recato a Venezia per l’emergenza acqua alta. Di sera si sarebbe concesso un bel brindisi a champagne con la compagna. L’indiscrezione ha rischiato di mettere in imbarazzo il presidente del Consiglio, visto che era stato nella perla della Laguna per un sopralluogo. Nonostante l’emergenza si sarebbe concesso «per consolarsi, una degustazione di champagne» concludendo così «in bellezza» una giornata che si era sin da subito rivelata molto impegnativa. Il quotidiano romano aveva parlato di un incontro alla prestigiosa Enoteca Achillei, in via dei Prefetti, proprio alle spalle del Parlamento. La cena sarebbe stata accompagnata dallo champagne Deutz.

