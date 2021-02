Giuseppe Conte e Rocco Casalino, Tapiro Striscia/ Da Renzi al Grande Fratello Vip…

Giuseppe Conte torna a parlare e lo fa in un “set” inusuale, cioè fuori da Palazzo Chigi, con un tavolino al centro della piazza e un assembramento di giornalisti per la conferenza stampa. Lì fuori lo ha intercettato poi Valerio Staffelli, che ha consegnato al premier dimissionario il Tapiro d’oro di Striscia la notizia. «Dimissionario, ma ancora presidente per qualche giorno», ci tiene a precisare Conte, stupito dal fatto di non aver ricevuto prima il Tapiro. «Sono onorato di aver servito il mio Paese e terminare con un Tapiro mi rinfranca, durante tutto il mandato mi sono chiesto: come mai non mi arriva?». Ha preferito, dunque, affidarsi all’ironia nell’inaspettato incontro con l’inviato di Striscia la notizia.

Ma Valerio Staffelli lo ha pungolato anche su Matteo Renzi: «È un interlocutore politico, un senatore della Repubblica e fa la sua politica». Complimenti invece Giuseppe Conte ha riservato a Mario Draghi: «Persona stimabile e di prestigio». Ma Giuseppe Conte non è stato l’unico a ricevere il Tapiro, perché è stato consegnato anche a Rocco Casalino.

TAPIRO PER GIUSEPPE CONTE E ROCCO CASALINO

Valerio Staffelli di Striscia la notizia ha intercettato a Roma anche Rocco Casalino, portavoce dell’ormai dimissionario premier Giuseppe Conte. Dopo aver ricevuto il Tapiro d’oro, ha smentito ai microfoni dell’inviato del tg satirico di aver telefonato ai vertici del MoVimento 5 Stelle chiedendo di votare contro un governo guidato dal premier incaricato Mario Draghi. Il retroscena era infatti emerso nelle scorse ore. «Ho ricevuto 300 chiamate, ma non rispondo a nessuno», ha tagliato corto Rocco Casalino. In questi giorni, però, il portavoce di Giuseppe Conte ha fatto discutere anche perché era pronto a lanciare il suo libro “Il portavoce”, che ripercorre la sua vita. Uno stop momentaneo, perché il libro uscirà il 16 febbraio. Non poteva mancare un riferimento al Grande Fratello, visto che Casalino ha partecipato alla prima edizione del reality. «Mai al Grande Fratello Vip», ha assicurato Casalino, la cui esperienza a Palazzo Chigi volge al termine.



© RIPRODUZIONE RISERVATA