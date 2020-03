Giuseppe Conte, gaffe in conferenza stampa/ “Mi sono sentito con il Ministro Salvini”

Giuseppe Conte durante la conferenza stampa straordinaria dedicata all’emergenza sanitaria da Coronavirus ha fatto una gaffe dicendo: “mi sono sentito stamattina con il Ministro Salvini”. Andiamo per ordine, dopo aver annunciato le nuove misure del provvedimento in vigore da domani per cercare di contenere il contagio da Coronavirus, il Premier ha confermato l’estensione dello stop alla scuola e alle attività didattiche. “Andiamo ad estendere il regime per la Lombardia e provincie collegate e portiamo la sospensione scuole e attività didattiche fino al 3 aprile, poi ovviamente ci manteniamo flessibili, sempre pronti ad intervenire” ha detto il Premier che parlando di opposizione ha precisato come il suo intento sia quello di lavorare e cooperare insieme. Per questo motivo durante la conferenza ha fatto il nome di Matteo Salvini, leader della Lega, rivelando di averlo sentito proprio in mattinata per affrontare il delicatissimo momento che sta attraversando l’Italia.

Giuseppe Conte: da del Ministro a Matteo Salvini

Per Giuseppe Conte l’obiettivo principale del Governo in questo stato di allarme a causa del Coronavirus è senza alcun dubbio la salute dei cittadini su cui ha detto: “è un bene messo a repentaglio. Noi siamo costretti a scegliere e imporre dei sacrifici e per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l’espressione #iorestoacasa”. Un provvedimento di cui ha avvisato anche le forze di opposizioni: “questo è il mio auspicio di poter coinvolgere anche l’opposizione vista la gravità del momento e visto il fatto che stiamo introducendo delle misure sicuramente non ordinarie”. Durante la conferenza Conte ha anche annunciato: “domani avremo un confronto con le forze di opposizione per discutere di misure economiche. Abbiamo avuto già due incontri con l’opposizione per quanto riguarda l’emergenza sanitaria che stiamo affrontando, domani esclusivamente le misure economiche”. Poi la gaffe su Matteo Salvini che chiama “ministro”: “da questo punto di vista mi sono premurato a ridosso di questa conferenza le opposizioni, stamattina ho sentito il Ministro Salvini, l’ha dichiarato anche lui, mi ha cercato”. Sul finale Conte ci ha tenuto a precisare come ora sia fondamentale per tutte le forze di Governo cooperare insieme: “in questo momento siamo tutti sulla stessa barca, quindi la responsabilità di queste misure è la nostra, ma è evidente che è giusto che le opposizioni siano coinvolti e possano comprendere e condividere le reazioni di queste misure reazioni”.

