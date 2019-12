Giuseppe Conte ha mentito su Guido Alpa?/ Le Iene: parcella, concorso e studio legale

I rapporti tra Giuseppe Conte e il giurista suo maestro, il professor Guido Alpa, tornano al centro di un’inchiesta de Le Iene Show in onda stasera a partire dalle 21:15. Nel servizio firmato da Antonino Monteleone e Andrea Occhipinti una serie di documenti inediti e clamorosi smentisce le versioni fornite fin qui dal premier. La trasmissione Mediaset si chiede: “Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha mentito agli italiani sul concorso con il quale nel 2002 è diventato professore ordinario di diritto privato all’Università di Caserta “Luigi Vanvitelli”?“. E ancora: “Il professor Guido Alpa, già mentore e amico di Giuseppe Conte, era incompatibile nel ruolo di commissario d’esame di Giuseppe Conte?“. Il premier fino ad oggi ha negato che gli interessi tra lui e il noto giurista fossero in comune, sostenendo che dal 2002 aveva aperto con il prof Alpa uno studio legale a Roma, a via Cairoli, dislocato su due piani, in cui lui occupava il piano superiore. L’unica utilità era rappresentata dal fatto che lo studio avesse un unico numero di telefono e una stessa segretaria, pagata da entrambi. Ma se venisse dimostrato che quello studio era in realtà un’entità “unica” non si tratterebbe per Conte di un grave motivo d’imbarazzo visto che il suo commissario d’esame era proprio Guido Alpa?

GIUSEPPE CONTE E GUIDO ALPA: LA LETTERA D’INCARICO IN COMUNE…

Tra le maggiori novità presentate da Le Iene Show a Giuseppe Conte in persona c’è in particolare una lettera di incarico finora rimasta inedita, datata 29 gennaio 2002, in cui l’Autorità garante della privacy chiede – in merito ad una controversia tra Rai, Garante e Agenzia delle entrate, aperta al Tribunale civile di Roma – ad uno studio legale di assumere la sua difesa. La missiva in questione ha un unico numero di protocollo, è inviata a un unico studio legale, presso un unico indirizzo. Ecco l’intestazione: “Al Prof. Guido Alpa e al Prof Avv. Giuseppe Conte, Via Sardegna, 38, Roma“. Giuseppe Conte, in una lettera al quotidiano La Repubblica dell’8 ottobre 2018, aveva spiegato che lui e Alpa erano “coinquilini” ma le loro attività erano ben distinte. Le Iene tornano dunque a domandarsi: “Perché mandare un’unica lettera ai due professionisti se, come ha sostenuto Giuseppe Conte, si trattava di due incarichi distinti e non c’era un’associazione né di diritto nè di fatto e soprattutto se quell’incarico fu pagato con due fatture separate? E perché Conte non ci ha mai mostrato, come più volte da noi richiesto, la fattura intestata a lui?“.

GIUSEPPE CONTE E GUIDO ALPA: I DUBBI DE LE IENE

La lettera di incarico-parcella recita: “Con riferimento alla controversia in oggetto, e a seguito dell’indisponibilità manifestata dall’Avvocatura dello Stato che ha assunto la cura degli interessi della controparte, il garante prega le SS.VV., ai sensi dell’art. 17 del reg. n. 1/2000 del garante e dell’art. 43 del r.d. del 30 ottobre 1993, n.1611, di assumere la difesa di questa Autorità come da procura che verrà sottoscritta dal Presidente“. Oltre al fatto di considerare Conte e Alpa come avvocati di un unico studio legale, l’Autorità garante della privacy colloca lo studio in via Sardegna e non in via Cairoli. Il premier ha mentito rispetto all’apertura dello studio, nella suddetta via, nel 2002 di cui parla nel suo curriculum? E ancora, si chiedono le Iene, “le fatture riguardo all’assistenza legale fornita al Garante per quella causa di primo grado erano davvero due, distinte e separate, come sempre sostenuto dal Presidente?“. Questa lettera di incarico, è bene ribadirlo, risale al gennaio 2002, ovvero sei mesi prima che si concludesse il concorso che ha portato Conte a diventare professore ordinario di diritto privato all’Università di Caserta “Luigi Vanvitelli”: era opportuno che ad esaminarlo fosse proprio Guido Alpa?



© RIPRODUZIONE RISERVATA