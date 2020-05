Giuseppe Conte “Ho chiamato mia mamma” Lillina Roberti/ “Non riesco ad abbracciarla”

Pubblicità

Prima di spostarsi a Ciampino, dove ha accolto Silvia Romano, il Premier Giuseppe Conte ha dedicato un pensiero a sua madre nel giorno in cui si celebra la festa della mamma. «Sono tanti mesi che non riesco ad abbracciare e a guardare negli occhi mia madre, che non vive a Roma», ha esordito il presidente del Consiglio in un post pubblicato sui social. Il riferimento è ovviamente all’emergenza coronavirus che ha stravolto non solo la sua agenda politica, ma anche la quotidianità di tutti gli italiani, compresa la sua e quella della sua famiglia. «Le regole sul distanziamento ci tengono lontani», ha aggiunto Conte. E ha spiegato di aver sempre pensato a sua madre Lillina Roberti in questo periodo difficile. «In tutti questi mesi il mio pensiero è andato spesso a lei: è nella fascia delle persone più vulnerabili». Ma Conte non si è limitato a dedicarle un post: «Questa mattina l’ho chiamata per mandarle un saluto affettuoso».



GIUSEPPE CONTE, AUGURI ALLA MAMMA LILLINA ROBERTI

Il Premier Giuseppe Conte ha poi concluso il suo messaggio estendendolo a tutte le donne che festeggiano questa giornata speciale, dedicata appunto alle mamme. «A lei e a tutte le mamme italiane, che se mai sono anche lontane dai loro figli e che nonostante tutto non perdono l’occasione per far sentire il loro amore, dedico il mio pensiero e il mio ringraziamento più sincero». Non sono molte le notizie sulla mamma di Giuseppe Conte, Lillina Roberti. Era maestra elementare, mentre suo padre lavorava come segretario comunale. La famiglia si trasferì da Volturara con i figli Maria Pia e Giuseppe quando il capofamiglia cominciò a lavorare nel vicino comune di San Giovanni Rotondo, senza perdere però i contatti col paesino d’origine. Tempo fa Conte raccontò a Panorama della madre: «Leggeva Famiglia Cristiana con cura quasi maniacale, dalla prima all’ultima riga». E aggiunse: «Per la mia formazione devo tutto a lei».





