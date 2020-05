Giuseppe Conte: “I capelli li taglio da solo”/ Confessione a Le Iene: “È un segreto”

Pubblicità

Barbieri e parrucchieri sono ormai chiusi da settimane e lo rimarranno ancora per un po’. È per questo che molti si sono chiesti in queste settimane com’è possibile che il premier Giuseppe Conte abbia sempre i capelli in ordine. D’altronde a tanti è parso strano che il presidente, in queste lunghe settimane, sia apparso sempre impeccabile nel suo taglio, quando neanche Mattarella, ancor prima, era riuscito a domare il suo ciuffo. E allora? Qual è il segreto di Conte? Ad indagare sulla particolare questione sono arrivate Le Iene. Filippo Roma lo ha infatti chiesto direttamente al premier: “Qui stiamo tutti ad aspettare il primo giugno per il parrucchiere e lei ha tutti i capelli belli ordinati. Ci tolga questo dubbio, come fa?” Conte ha così rivelato di riuscire ad avere sempre i capelli in ordine perché li taglia da solo!

Pubblicità

Giuseppe Conte spiega a Le Iene come fa ad avere sempre i capelli in ordine!

Ebbene sì, Giuseppe Conte avrebbe imparato a tagliarsi i capelli da solo molti anni fa: “Le rivelo un segreto eccezionale – ha esordito a Le Iene – e siccome è un segreto e lei non mi crederà sono già disponibile alla prova: me li taglio da solo. È una vecchia pratica che appresi durante gli anni dell’Università: li tagliavo a tutti i miei coinquilini.”, ha detto a Filippo Roma. A confermare è poi arrivato anche il suo portavoce, Rocco Casalino, che ai microfoni de Le Iene ha dichiarato: “se li taglia lui, ha questa fissa… E infatti se li fa anche male, eh?…” E ha aggiunto che il premier ha questa abitudine già da prima della chiusura obbligata dei parrucchieri: “Ma anche prima se li tagliava lui, cioè se li taglia sempre lui, anche prima che chiudessero i barbieri.” Insomma, mistero risolto!



© RIPRODUZIONE RISERVATA