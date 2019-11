Giuseppe Conte “minaccia” Fiorello/ “Mi imiti? Presto ci vedremo e faremo i conti!”

Se Fiorello si diverte ad imitare il premier, Giuseppe Conte non rimane in silenzio. Ed ecco che tra i due, proprio nelle ultime ore, è nato un esilarante scambio di battute in cui il primo ad esporsi è stato proprio Conte. Il premier ha dato il via ad uno scambio di battute su Twitter dopo esser stato avvicinato ieri sera da Fabrizio Biggio durante la serata di beneficenza “Una serata di stelle per il Bambino Gesù” su Rai1. Conte ha infatti inviato un messaggio forte e chiaro allo showman, andato poi in onda questa mattina in diretta a VivaAsiago10, il morning show che anticipa VivaRaiPlay. Queste le sue parole: “Buongiorno Fiorello, purtroppo non ho tempo di seguirti ma ho saputo che hai un’edicola molto speciale, ViaAsiagio10, e so che mi prendi in giro, imitandomi”, ha detto Conte .

Giuseppe Conte avverte Fiorello: “Presto ci vedremo e…”

Ma non si è fermato qui. Giuseppe Conte ha poi scherzosamente ammonito Fiorello dicendo “È molto grave, questa è una minaccia, ti sorprenderò, verrò un giorno a trovarti in diretta e lì vediamo chi sa imitare meglio, se l’originale o tu. Noi due ci vedremo presto, molto presto. E faremo i conti” Il messaggio ironico di Conte su Twitter ha ovviamente trovato l’immediata risposta di Fiorello, che sul social scrive: “Sono stato minacciato dall’alto!” Che questo fatidico incontro tra i due arrivi proprio nel corso della puntata di Viva Raiplay di questa sera? Intanto il conduttore rinnova l’appuntamento per il suo show che continua ad ottenere un gr4ande seccesso seppur in streaming.





© RIPRODUZIONE RISERVATA