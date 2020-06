Giuseppe Conte, oggi riunione con capi delegazione/ Sul tavolo Stati generali e Ilva?

Pubblicità

Riunione con i capi delegazione della maggioranza per Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio l’ha fissata alle 16.30, secondo quanto riportato dall’Ansa. L’agenzia di stampa ha anche spiegato che a questa riunione dovrebbero partecipare anche alcuni ministri, tra cui quello dell’Economia Roberto Gualtieri. Invece, secondo l’AdnKronosi, ci sarà anche il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. Sul tavolo potrebbe esserci l’organizzazione degli Stati generali dell’economia, in programma la settimana prossima, ma forse anche la questione Ilva, visto che oggi è atteso il piano dei Mittal per quanto riguarda lo stabilimento di Taranto. A proposito degli Stati generali, ieri sono emersi degli intoppi che forse potrebbero aver portato alla riunione odierna. Il premier aveva promesso un grande appuntamento in una cornice unica come quella di villa Pamphili, ma per garantire il distanziamento sociale potrebbe ridursi ad una videoconferenza da Palazzo Chigi. In ogni caso, pare che l’organizzazione sia ancora in alto mare.

CONTE E CAPI DELEGAZIONE: REBUS STATI GENERALI

Il premier Giuseppe Conte tiene molto agli Stati generali dell’economia, un appuntamento che immagina come dibattiti per le filiere produttive. Secondo quanto riportato da Repubblica, ritiene che possano segnare una svolta, trasformarlo in qualcosa di più di un mediatore. Ma se il suo piano fallisse, allora il colpo sarebbe molto duro per il presidente del Consiglio. Ma questi Stati generali partono in salita, per questo ha pensato di coinvolgere delle “menti brillanti”, come l’architetto Massimiliano Fuksas e il regista da Oscar Giuseppe Tornatore. Possibile anche l’invito a Mario Draghi. Ieri è emerso anche che il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri sarebbe stato tagliato fuori dall’organizzazione dell’evento, così come i capi delegazione. Ma a loro guarderebbe con preoccupazione il presidente del Consiglio. E con loro si confronterà nel pomeriggio di oggi. A proposito dell’Ilva, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha confermato ai microfoni di Radio Anch’io che il piano verrà presentato in serata.



