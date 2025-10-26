Conte rieletto Presidente del Movimento 5Stelle con percentuali "bulgare", ma era l'unico candidato: i risultati e le prossime sfide del M5s

I RISULTATI DEL VOTO M5S ONLINE E IL PLEBISCITO (CON POLEMICHE) PER GIUSEPPE CONTE

Inutile girarci attorno, il voto simbolo della democrazia diretta in casa M5s ancora una volta “deficita” nei modi, oltre che nei risultati: Giuseppe Conte è stato appena riconfermato Presidente del M5s, ma in una competizione online dove non v’erano sfidanti ufficiali, tutti “tagliati” dalle rigide regole dello Statuto a 5Stelle riformato non molti mesi fa. Conte rimarrà alla guida del M5s per altri 4 anni, e questa era l’unica notizia che si sapeva già dallo scorso 23 ottobre quando si sono aperte le votazioni sulla piattaforma degli iscritti pentastellati.

Poco prima delle ore 20 i risultati già campeggiano sul sito del Movimento 5Stelle, con percentuali “bulgare” assolutamente previste dato che appunto non v’erano altri candidati oltre all’ex Presidente del Consiglio: più infatti che evidenziare l’89,3% dei Sì (53mila voti contro i 6mila contrari), occorre osservare un’affluenza tutt’altro che alta, appena il 58,67% degli iscritti per un totale di neanche 60mila aderenti al Movimento 5Stelle che si sono espressi sul proprio Presidente.

Conte comunque viene eletto per altri 4 anni, in teoria gli ultimi dato che lo Statuto del M5s permane ancora il vincolo del doppio mandato per la Presidenza, mentre è saltato dopo l’assemblea di un anno fa – che sancì l’addio con polemica al Garante Beppe Grillo – per quanto riguarda parlamentari, consiglieri e assessori. Il plebiscito per Conte non arriva senza polemiche, dato che parte della base ha lamentato la mancanza di democrazia in una competizione senza avversari, alcuni addirittura hanno definito «farsa» il voto per la rielezione di Conte Presidente.

“AVANTI A TESTA ALTA”: RESTA IL REBUS DELLE CORRENTI INTERNE E DEL CAMPO LARGO FUTURO

Il ringraziamento del Presidente appena rieletto resta però saldo, con Conte che sui social dopo i risultati della votazione ringrazia l’intera comunità del Movimento 5Stelle per la «forza e il coraggio» che dimostrano nell’affrontare una battaglia politica unita alle forze progressiste. L’impegno, conclude il Presidente Conte, è quello di aiutare questa comunità ad uscire sempre più a «testa alta e dalla parte giusta».

Frasi comprensibili, di circostanza, che però non affrontano per il momento i due temi caldissimi che una votazione del genere non poteva giocoforza mettere a tema, dato che non v’erano avversari: in primis, la crisi interna che ha portato Chiara Appendino a dimettersi dalla carica di vicepresidente a pochi giorni dalle votazioni. In secondo luogo, il futuro della alleanze politiche con un campo largo che vede l’asse Schlein-Conte-AVS tutt’altro che granitico su molti temi (specie con le correnti riformiste del Partito Democratico che denunciano lo spostamento verso una sinistra radicale), oltre alla componente centrista che non vede di buon occhio la subalternità delle istanze progressive alle battaglie dei 5Stelle.

Nelle prossime settimane sarà decisivo capire il percorso che intraprenderà la nuova linea di vertice del M5s, se verranno accolte le istanze della minoranza vicina ad Appendino – dunque mettendo in discussione la subalternità al Partito Democratico – o se invece la Presidenza Conte proverà a mostrare nei risultati sul campo la tentata leadership nella sinistra progressista. Fino ad ora i dati che emergono dalle Elezioni Regionali e dagli stessi sondaggi politici, non sembrano affatto incoraggianti…