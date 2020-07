Giuseppe Conte/ Video intervista a tv spagnola: “Taglio Iva un’opzione. Il Mes…”

Giuseppe Conte a 360° tra Pnr, Recovery Fund e Mes nella lunga intervista rilasciata alla tv spagnola Nius. Il premier si è soffermato innanzitutto sul Recovery Fund, che «sicuramente ha qualche tratto di similitudine col Piano Marshall, stiamo intervenendo con un piano ambizioso di ricostruzione dopo un evento tragico che ha creato grandissima sofferenza in termini di vittime, in termini di conseguenze negative sul piano economico-sociale. Il contesto storico-politico è diverso. Ora stiamo elaborando una risposta da noi stessi, europea, non è un piano che ci viene proposto dall’esterno». Giuseppe Conte ha evidenziato che «i tempi sono determinanti: io e Sanchez ci batteremo perché si possa finalizzare questo negoziato già al prossimo vertice o comunque nel mese di luglio».

Poi Giuseppe Conte è tornato sui tanti chiacchierati Stati generali, presentati così ai microfoni dell’emittente madrilena: «Abbiamo elaborato un piano di rilancio, condiviso con tutta la società italiana: per 8 giorni ho incontrato 122 tra associazioni, sindacati, categorie, personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, singoli cittadini per condividere questo piano. È uno sforzo corale di tutta l’Italia in direzione di investimenti e riforme strutturali di cui il Paese ha bisogno». Poi una battuta sull’imminente incontro con Rutte, numero uno della frugale Olanda: «Gli spiegherò che abbiamo fretta nell’interesse di tutti, anche dell’Olanda. Più ritardiamo, più rischiamo di elaborare una risposta inefficace. Se lasciamo che si distrugga il mercato unico, i danni ci saranno per tutti, anche per l’Olanda».

Giuseppe Conte ha annunciato un’imminente riforma fiscale, ma non solo, nei piani del Governo c’è anche il possibile taglio dell’Iva: «Tra le varie misure che stiamo studiando, c’è anche questa ipotesi. Come dicono tantissimi economisti, la situazione è di tale incertezza e le complicazioni sono così gravi che non c’è un’unica misura su cui puntare. Bisogna sostenere la domanda e sostenere l’offerta, anche l’Iva è un’opzione, anche se è molto dispendioso. Quanto fatto dalla Germania richiede uno sforzo economico notevole. Noi stiamo pensando a collegare un lieve abbassamento dell’Iva – temporaneo – ai pagamenti digitali: chi paga con carta di credito e moneta elettronica, ottiene un piccolo sconto». Impossibile dimenticare il tanto chiacchierato Mes: «Io non sto dicendo che non mi piace parlare di Mes perché voglio fuggire da responsabilità, ma affrontare il problema adesso significherebbe fare una battaglia astratta, addirittura può diventare ideologica». Qui di seguito l’intervista completa del premier Giuseppe Conte a Nius





