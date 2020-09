Giuseppe Conte/ Video: “Italia riparte se riparte la Scuola, ma non accontentiamoci”

Vietato abbassare la guardia e sfilacciarsi, l’Italia può vincere la sfida della ripartenza: questo il messaggio di Giuseppe Conte nel corso del suo intervento all’evento “Insieme per ricostruire – Proposte oltre l’emergenza” organizzato dall’Osservatorio “Riparte l’Italia” a Bologna. Nel video inviato all’organizzazione, il premier ha ricordato che «veniamo da mesi molto difficili, abbiamo combattuto e stiamo ancora affrontando una pandemia inattesa, sconosciuta. Negli scorsi giorni autorevoli testate, penso a Bloomberg ed al Financial Times, hanno riconosciuto all’Italia la capacità di aver gestito meglio di altri Paesi l’emergenza, tenendo sotto controllo l’epidemia». Il giurista ha voluto mettere in risalto il comportamento esemplare della comunità italiana, guidato da uno spirito spirito di solidarietà e unità: «Non dobbiamo disunirci, sfilacciarci nella fase cruciale della ricostruzione: credo che oltre alla sfida della resilienza, possiamo vincere anche quella della ripartenza. Non c’è sfida più importante».

GIUSEPPE CONTE: “ITALIA RIPARTE SE RIPARTE LA SCUOLA”

Giuseppe Conte si è poi soffermato sui 209 miliardi del Recovery Plan – da investire in sviluppo, efficienza, sostenibilità, innovazione e solidarietà – considerando che sul fronte economico ha causato un «maggior protagonismo dello Stato ed è dovere dello Stato fare uno sforzo per proteggere cittadini, famiglie e imprese, e accompagnarle verso una crescita ed uno sviluppo sostenibile». Il dl Semplificazione rappresenta un importante acceleratore dello sviluppo, consentirà di non disperdere risorse ed energia nei rivoli della burocrazia, ma non è finita qui: il premier è pronto a firmare un decreto per stabilire i «cantieri che avranno un percorso accelerato e relativi commissari, ma non può essere “velocità” l’unica parola d’ordine della crescita di cui abbiamo bisogno per ripartire. Questo percorso deve essere sostenibile, a partire dal piano ambientale». L’Italia può, deve osare, per Giuseppe Conte, ma riparte solo se riparte la scuola: «Siamo in giorni cruciali, l’anno scolastico è ripreso in maniera ordinata e nel rispetto delle regole. Contemporaneamente però su Scuola, università e ricerca il nostro Paese non si può accontentare della situazione pre-pandemia», così da programmare un nuovo slancio.





