Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è stato intervistato dal programma di La7, l’Aria che tira, e nell’occasione l’ex presidente del consiglio è tornato su un vecchio “motto” dei grillini, “Uno vale Uno” smentendolo. Parlando in diretta televisiva con il conduttore David Parenzo, l’ex premier ha affrontato numerosi casi di attualità, a cominciare dal riarmo, quindi la politica in Germania, il lavoro degli italiani e la situazione del Movimento 5 Stelle, arrivando appunto a spiegare che quando Grillo e Casaleggio, i vecchi leader del Movimento 5 Stelle, avevano spiegato che “uno vale uno, è stato un errore”.

Con l’avvento di Giuseppe Conte al vertice dei pentastellati, lo stesso avvocato ha iniziato “un percorso totalmente nuovo”, riconoscendo che oggi il Movimento 5 Stelle è “un’altra forza politica”, senza comunque disconoscere “i principi ideali del passato” dello stesso gruppo.

GIUSEPPE CONTE VS IL MOTTO UNO VALE UNO: COS’HA DETTO

Ed è proprio in questa occasione che l’ex presidente del consiglio ha voluto sottolineare che uno non vale uno quando “c’è un incarico pubblico”, visto che è necessario che vi siano competenze, ma anche etica e capacità, anche perchè il ruolo di amministratore pubblico non può svolgerlo chiunque: “E’ stato un grande errore del passato”, ha aggiunto.

Da tempo Giuseppe Conte ha voluto prendere le distanze dalle origini del Movimento 5 Stelle, e già due mesi ma, in occasione di un incontro a marzo in quel di Milano, aveva criticato l’affermazione dell’uno vale uno, precisando che fosse un “messaggio sbagliato” e che in ogni caso non era possibile assegnare un incarico pubblico complicato a chiunque. Curioso come anche Luigi Di Maio, ex numero uno del Movimento 5 Stelle ed ex “alleato” di Conte, avesse anche lui criticato lo stesso slogan un paio di anni fa, precisando che quello slogan non significasse che “uno vale l’altro”.

GIUSEPPE CONTE VS IL MOTTO UNO VALE UNO: ECCO QUANDO NACQUE

Ma che origine ha il famoso motto del Movimento 5 Stelle? Secondo i ben informati la prima volta che Beppe Grillo lo proferì fu il 4 ottobre del 2009, quando l’ex comico era presente presso il Teatro Smeraldo di Milano, e quando tenne appunto a battesimo la nascita dei pentastellati, dopo averli “partoriti” assieme a Gianroberto Casaleggio. All’epoca gridò appunto che “uno vale uno”, sottolineando che non vi erano persone meglio di altre, e che ognuno poteva ricoprire un determinato ruolo allo stesso modo di un altro.

Uno slogan da cui nacque anche la canzone “Ognuno vale uno” di Supa & Dj Nais. Fin da subito quell’affermazione venne comunque messa in discussione visto che già nel 2011 Beppe Grillo e Casaleggio, in un post sul blog del comico, ricordavano che il motto sarebbe stato valido solo se tutti avessero avuto “lo stesso accesso all’informazione”, chiedendo che chiunque potesse aver accesso alla conoscenza in modo libero. Nel 2015, con il nuovo inno, sparì definitivamente, e dopo le ultime dichiarazioni di Conte può dirsi ormai il passato, utopico.