Giuseppe Cruciani smentisce la sua partecipazione a Ballando con le stelle: cos'ha detto

Giuseppe Cruciani a Ballando con le stelle 2025? Facciamo chiarezza. Negli ultimi giorni, si è fatta sempre più insistente la voce secondo cui il noto conduttore radiofonico potrebbe entrare nel cast del celebre show di Milly Carlucci, sia come concorrente che come giurato. A rilanciare l’indiscrezione è stato un articolo pubblicato da MowMag, secondo cui Cruciani avrebbe addirittura rifiutato un’offerta milionaria da parte della Rai per partecipare al programma. L’obiettivo della produzione, secondo quanto riportato, sarebbe stato quello di affiancarlo a Selvaggia Lucarelli, con cui ha spesso avuto scontri pubblici, così da creare un confronto tra i due.

Tuttavia, la voce è stata prontamente smentita da Gabriele Parpiglia. Nella sua newsletter, il giornalista ha chiarito che non sarebbe stata la Rai a cercare Cruciani, bensì il contrario. Difatti, sarebbe stato proprio il conduttore a proporsi come giurato, con l’intento di sedere al tavolo di Ballando con le Stelle accanto alla Lucarelli e agli altri membri della giuria. La produzione, però, avrebbe deciso di seguire un’altra strada, optando per un volto diverso.

Giuseppe Cruciani svela la verità: sarà nel cast di Ballando con le stelle?

Ebbene, dopo settimane di indiscrezioni, è stato lo stesso Giuseppe Cruciani a rompere il silenzio. Il giornalista ha parlato con Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, chiarendo di non avere nulla a che fare con le voci circolate sul suo coinvolgimento nello show. Tuttavia, non ha escluso del tutto la possibilità di partecipare in futuro ad altri format televisivi. Grazie alle sue recenti apparizioni a l’Isola dei Famosi, Cruciani ha catturato l’attenzione del pubblico – e non solo – alimentando l’ipotesi di un suo futuro sul piccolo schermo.