Giuseppe Cruciani, scopriamo insieme chi sono l'ex moglie e la figlia Viola, grande gioia della sua vita.

Giuseppe Cruciani, conosciuto per essere il cinico radiofonico de La Zanzara, è stato ospite di recente a L’Isola dei Famosi 2025 per supportare Mario Adinolfi, che sta resistendo nel migliore dei modi come naufrago. Nel programma condotto da Veronica Gentili, il giornalista ha cercato di aiutarlo e soprattutto, di convincerlo a non tagliarsi barba e capelli in cambio di una bistecca. Di certo la figura di Cruciani ha sempre destato grande curiosità anche sotto il punto di vista della sua vita privata.

Passiamo quindi a scoprire di più su chi è la moglie di Giuseppe Cruciani e la sua adorata figlia Viola. Nato nel 1966, il giornalista si è sposato con una donna di cui non si è mai saputo il nome nel 2000, e cinque anni dopo è nata la bambina, proprio durante il loro divorzio. Successivamente, Cruciani non è più convolato a nozze ma ha avuto moltissimi flirt e tra i nomi più conosciuti spiccano quelli di Francesca Valiani e Selvaggia Lucarelli. Oggi, il conduttore è felicemente fidanzato e porta avanti da diversi anni una relazione molto felice.

Giuseppe Cruciani, chi è l’attuale fidanzata Eleonora? “Comprensione reciproca“

Oggi, Giuseppe Cruciani definisce sua figlia Viola come la gioia più grande della sua vita, anche se sulla ragazza non si sa assolutamente nulla se non che è nata nel 2005, anno in cui è poi finito il matrimonio. Riservatissimo sulla sua vita privata, il conduttore è oggi fidanzato da molti anni con una certa Eleonora, ma anche in questo caso non si conosce il suo cognome. Pare che i due stiano insieme dal 2015: “Sono dieci anni che sto insieme a una persona. Sto con una ragazza con cui ho trovato un mio equilibrio fatto di tante cose, di tante attenzioni e soprattutto di comprensione reciproca”, aveva detto in un’intervista a Il Secolo.