Nuova puntata dell’Isola dei Famosi dove il pubblico potrà godersi le disavventure dei naufraghi che stanno soffrendo sempre di più la fame, anche se non dovranno sopportarla per troppo tempo perché a quanto pare il programma di Veronica Gentili verrà chiuso prima del tempo da Mediaset a causa dei bassi ascolti.

Tra le sorprese di questa puntata ci sarà l’intervento di Giuseppe Cruciani per il suo amico Mario Adinolfi un po’ in difficoltà, anche se in settimana ha avuto modo di rimpinzarsi insieme a Loredana Cannata. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più sulla vita del suo amico, come la sua vita sentimentale, anche se è molto riservata, soprattutto per quel che riguarda la sua ex moglie e la figlia Viola.

Giuseppe Cruciani è stato sposato e dal matrimonio è nata una figlia

Nel 2000 Giuseppe Cruciani si è sposato con una donna di cui non si sa nulla. Cinque anni dopo è nata la figlia Viola, che è l’orgoglio del padre, peccato che poi la famiglia si è rotta con il divorzio tra il 2009 e il 2010. Ma perché si sono lasciati? Quali motivazioni ci sono stati dietro questa decisione?

In un’intervista di qualche anno fa il conduttore radiofonico ha raccontato che dopo aver conosciuto la donna che poi sarebbe diventata sua moglie l’ha sposata subito dopo, facendo pure una figlia: “Non me ne pento, fu uno sbaglio meraviglioso”. Ha anche ammesso di avere delle difficoltà nell’avere una relazione stabile perché si accorge di non riuscire. Dire la verità fino in fondo. Ma ora Giuseppe Cruciani è fidanzato? Sì, da molti anni, ma anche in questo caso non si ha idea dell’identità della sua compagna.