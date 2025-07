Il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani ha parlato della sua relazione con Eleonora dicendo che non ha alcuna intenzione di sposarsi

Da anni in radio e anche ospite de L’Isola dei Famosi per supportare Mario Adinolfi e attaccare Loredana Cannata, che è finito in finale, Giuseppe Cruciani ama provocare e lo ha sempre fatto in tutti i modi possibili e ora lo considerano una sorta di megafono della destra becera che vuole tappare la bocca a tutti e schiacciare sotto il loro tacco fascista tutti i diritti possibili. Questo lui lo ha smentito nel suo ultimo libro e anche in un’intervista al Corriere della Sera dove ha parlato della sua attuale relazione con la compagna Eleonora.

A quando il matrimonio con la donna? Come ha confessato lui stesso: “Mi sono ripromesso di non farlo più, ma poi magari lo faccio. Sarei per i matrimoni a tempo. Quella con lei è la mia relazione più lunga”. Come l’ha conosciuta? A giugno 2014 nel suo paese natale. Era andato con il giornalista Filippo Facci e fu proprio lui a fargliela notare.

Giuseppe Cruciani non ha più parlato della moglie di Jovanotti e di Selvaggia Lucarelli

Sempre al Corriere della Sera il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani ha raccontato di non aver mai parlato della moglie di Jovanotti, Francesca Valiani, rifiutando anche dei bei soldi proprio perché non voleva creare del dolore a nessuno, e per quanto riguarda il suo flirt con Selvaggia Lucarelli non ne ha più parlato e mai lo farà. Non sente nessuna delle due.

Ma il conduttore ha anche una figlia, Viola, avuta da una donna misteriosa con la quale si è sposato molti anni fa, e come padre “sono un po’ assente nella quotidianità”. Pensa, però, di riuscire a darle dei consigli che però spetta a lei seguirli o meno. E poi con grande parsimonia la abbraccia.

