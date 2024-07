Giuseppe Cruciani: “Mia madre si vergognava di ciò che dico in radio…”/ “Mia figlia? Mai fatto domande”

Giuseppe Cruciani ha rilasciato un’ampia intervista per il Corriere della Sera toccando diversi temi di attualità; dalle ‘derive’ del politicamente corretto, al tema dell’identità e dei gusti sessuali passando per aneddoti legati a circostanze e personalità del momento. Tra vari aneddoti, riflessioni e considerazioni, il conduttore de La Zanzara ha accennato anche a temi che riguardano la sua vita privata, come nel caso di sua figlia. “Come vive mia figlia un padre bandiera del politicamente scorretto? Il tema non è affrontato. Sono separato da tanto, abitiamo vicini, ma non parliamo di quello che faccio. Lei non ha mai fatto domande, io non le ho mai detto nulla”.

Sempre in relazione ai suoi pensieri, ideali e valori, Giuseppe Cruciani è stato incalzato anche a proposito dei suoi genitori. “Mio padre è morto nel 2008, prima dell’esplosione della Zanzara. Non so cosa avrebbe detto e mi chiedo spesso se averlo avuto vivo avrebbe frenato la mia libertà di espressione. Era un signore, gran lavoratore, agente di commercio; però era un libertario, votava PLI”.

Giuseppe Cruciani: “La mia compagna? Abbiamo caratteri diversi, ma…”

In riferimento a sua madre, Giuseppe Cruciani – sempre nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera – ha spiegato: “Mia madre oggi sta male, ma prima un po’ si vergognava perchè le amiche si scandalizzavano per il mio turpiloquio. Un giorno, mi fa: ‘Ti ho fatto studiare, laureare, e ora dici le parolacce alla radio’. Io le ho risposto: ‘E’ un po’ più complesso di così’. Ma coi miei genitori non ho mai parlato molto di me, del mio lavoro, di chi sono…”. Il conduttore de La Zanzara, a proposito dell’impraticabilità della monogamia, ha invece asserito: “Se ho una compagna? Sì, da tanti anni e stiamo molto bene insieme. E’ una persona sensibile, abbiamo caratteri diversi, ma abbiamo trovato un equilibrio”.











