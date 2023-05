Giuseppe Cruciani nuovo opinionista del GF Vip 8?/ Signorini spiazza tutti

Giuseppe Cruciani prossimo opinionista del GF Vip? L’indiscrezione

Il Grande Fratello Vip è terminato da pochi mesi, ma la curiosità sulla prossima edizione è già alta. Nonostante non si abbiano informazioni riguardo ai concorrenti, sembra che Alfonso Signorini abbia le idee più care per quanto concerne gli opinionisti.

Orietta Berti è un nome praticamente certo e riconfermato anche il prossimo anno, mentre Sonia Bruganelli dovrebbe cedere il posto a qualcun altro. Secondo le ultimi indiscrezioni di Dagospia, Alfonso Signorini avrebbe pensato a un nome non previsto: Giuseppe Cruciani. “Il padrone di casa vorrebbe spiazzare tutti, ha annotato nella sua lista di nomi quella di Giuseppe Cruciani ma il giornalista è considerato una mina vagante, molto difficilmente potrebbe ottenere l’ok da Pier Silvio Berlusconi che ha chiesto al reality un cambio di rotta” si legge sul portale. Quale sarà la verità?

Orietta Berti ha ricoperto il ruolo d’opinionista al Grande Fratello Vip, anche se non è riuscita ad entrare nei cuori dei telespettatori. Molti fan ritengono che la cantante darebbe molto di più in veste da concorrente, ma lei stessa ha negato questa possibilità: “Partecipare al GfVip? Mai nella vita! Non potrei mai stare chiusa in una stanza. Per me gli orari e gli impegni presi anche verbalmente sono sacri!”.

Come più volte ha spiegato, Orietta Berti è molto legata alla famiglia e dunque non riuscirebbe a separarsene tanto facilmente. Tuttavia, sembra quasi certa l’indiscrezione secondo cui l’artista sarà riconfermata come opinionista, anche se la notizia ha fatto storcere il naso a una parte del web che non la ritiene adatta al ruolo.

