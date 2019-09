Giuseppe Cruciani/ “Salvini, caz*ata far cadere Governo. Conte? Razzi a confronto…”

Giuseppe Cruciani a tutto tondo sullo scenario politico ma non solo. Il giornalista, volto de La Zanzara su Radio 24, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Verità ed è netto sulla mossa di Matteo Salvini di far cadere il Governo M5s-Lega: «Il Conte-bis durerà? Ci sono tutte le premesse perché duri. Ma si diceva così anche del governo precedente e poi c’è stata la cazzata di Matteo, Salvini Gli incidenti sono sempre dietro l’angolo», basti pensare alle prossime elezioni regionali. Secondo Cruciani il percorso è chiaro: Pd e M5s insieme per approvare la legge elettorale e per eleggere il capo dello Stato, ma non è possibile escludere possibili sorprese. A proposito dei dem, il giufizio sul segretario Nicola Zingaretti è tranchant: «E’ un leader silenzioso, un leader che non dice nulla. Aveva detto: “Mai con i 5 stelle, se cade il governo si va a votare”. E s’è dovuto rimangiare tutto. È molto meglio se non parla. Un segretario muto: la soluzione migliore per non fare casini».

GIUSEPPE CRUCIANI: “CONTE? RAZZI UN DILETTANTE A CONFRONTO”

«È vero che per colpa di Salvini gli italiani sono diventati tutti razzisti? Una cazzata incredibile. I razzisti ci sono, ma Salvini ha solo dato rappresentanza a una larga parte di italiani che chiedono di lottare contro l’immigrazione clandestina. E questo qua non è razzismo», continua Giuseppe Cruciani nella lunga intervista rilasciata a La Verità, con il giornalista che ha poi messo nel mirino il premier Giuseppe Conte: «Passare dalla lotta all’immigrazione clandestina a un governo con il Pd, che ha avversato il decreto Sicurezza, è l’emblema del trasformismo più estremo. Al confronto, Antonio Razzi, che quando salvò il governo Berlusconi passando dall’Italia dei valori a Forza Italia, fu dileggiato e insultato, era un dilettante. Qui si sono messe insieme persone che fino al giorno prima si sputavano in faccia». Infine, una battuta su Greta Thunberg e gli ormai famosi Fridays for future: «Greta è il frutto della moda del momento. C’è bisogno di personaggi un po’ bizzarri che facciano appassionare le persone. Ma porta avanti battaglie e parole d’ordine vecchie di decenni. In realtà il mondo sta meglio, non sta peggio».

