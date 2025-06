La presenza di Giuseppe Cruciani all’Isola dei Famosi 2025 ha animato (e non poco) la nuova diretta del reality condotto da Veronica Gentili. Chiamato come ospite in qualità di amico di Mario Adinolfi, il giornalista e conduttore de La Zanzara ha dato un po’ di opinioni anche sugli altri concorrenti, finendo per avere uno scontro diretto con Loredana Cannata.

Quest’ultima è ben nota per essere una ferma e decisa vegana, stile di vita che ha non solo portato avanti senza tentennamenti anche all’Isola dei Famosi, ma che ha anzi promosso ogni volta che ne ha avuta occasione. Uno stile per il quale è però finita anche nel mirino di alcuni compagni d’avventura, come Mario Adinolfi e Mirko Frezza. Proprio quest’ultimo è finito nel mirino di Loredana nel momento delle nomination della serata. La naufraga ha fatto il confronto tra le sue forze, di vegana, e quelle di Mirko, minori rispetto alle sue.

Giuseppe Cruciani critica aspramente Loredana Cannata e il suo veganismo all’Isola dei Famosi 2025

Questo confronto ha dato spunto a Veronica Gentili per chiedere a Giuseppe Cruciani – che si è già espresso in passato contro i vegani – la sua opinione sulle posizioni e l’atteggiamento di Loredana Cannata all’Isola dei Famosi. “Credi davvero che all’Isola qualcuno la detesti perché è vegana?”, è stata la domanda della conduttrice. La risposta di Cruciani è stata dritta e dura: “Se qualcuno la detesta non è perché lei non è vegana, ma perché lei è una fondamentalista vegana, che è diverso.” ha tuonato Cruciani in diretta, aggiungendo che “Lei sbandiera il suo veganesimo e criminalizza chi non lo è.” Accusa che Loredana ha però negato, dicendosi invece rispettosa del pensiero degli altri: “Il mio è un attivismo e si è visto anche nei confronti degli altri.” Cruciani però non molla: secondo lui, Cannata è un’estremista vegana oltre che intollerante.