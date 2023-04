Giuseppe De Rita: “Italia senza obiettivi e motivazioni”/ “Non si fanno più figli”

Giuseppe De Rita, fondatore del Censis, guarda con un occhio amaro i dati Istat. Crollano le nascite e aumentano gli anziani: “Per la prima volta in 160 anni, ovvero dall’unità d’Italia, i nuovi nati nel 2022 sono scesi sotto i 400 mila. È la conferma del rapporto Censis. Oggi non c’è un’idea di futuro. È un Paese senza motivazioni, senza obiettivi. L’unità d’Italia significò lo slancio di creare una nazione e fu uno slancio che durò a lungo. Lo stesso fascismo prese al volo la voglia di fare figli. Oggi invece i ragazzi non solo non fanno figli ma manco si sposano più. E il convivere non è mai un impegno serio come quello di sposarsi, creare una famiglia, cioè porsi almeno un traguardo minimo“, dice l’esperto al Corriere della Sera.

Secondo l’esperto sociologo, “Lo dissi già durante la pandemia: difficilmente, dopo il Covid, recupereremo il nostro furore di vivere. Purtroppo è andata così, il furore di vivere ci aiutò a rialzarci nel dopoguerra, ci aiutò a superare la crisi economica, a non cedere alle armi e alla violenza degli anni Settanta. Ora invece assistiamo a una sorta di galleggiamento che si prolunga da tempo, a una stato di latenza da cui sembra non esserci uscita”.

De Rita: “Vedo in giro tanta confusione”