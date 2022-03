Giuseppe Delicati, medico no vax di Torino arrestato/ False esenzioni al vaccino

Giuseppe Delicati, medico no vax di Borgaro Torinese, in provincia di Torino, è stato arrestato dai carabinieri in quanto accusato di aver rilasciato certificati di esenzione dalla vaccinazione anti Covid senza avere la qualifica. Nei suoi confronti, come si legge sul quotidiano Leggo, le accuse dono quelle di errore determinato dall’altrui inganno e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Le indagine sono scattate a fine anno scorso, precisamente a settembre 2021, quando il 61enne medico di base aveva esternato in maniera pubblica la sua contrarietà al vaccino; inoltre, fuori dal suo ufficio, era stata notata una lunga fila di persone, apparsa alquanto anomala.

Il camice bianco, a dire il vero, si era fatto notare già l’anno prima, ad ottobre 2020, quando aveva spiegato che il vaccino antinfluenzale a suo parere rafforzasse il virus, frasi che aveva esternato attraverso un video pubblicato sui propri canali social, poi rimosso, e che gli era valso una segnalazione all’ordine dei medici di Macerata, dove lo stesso era iscritto.

GIUSEPPE DELICATI, MEDICO NO VAX ARRESTATO: A GENNAIO LA REVOCA DELL’ASL

Poi la scoperta di firmare esenzioni dal vaccino anti covid anche se non vi fossero i requisiti, e anche a persone che non erano suoi pazienti abituali, compresi personale sanitario, scolastico o appartenente alle forze dell’ordine, capaci quindi di aggirare l’obbligo vaccinale imposto a queste categorie. A gennaio scorso l’Asl To4 gli aveva quindi revocato la convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale mandandolo in pensione anticipata, poi la notizia dell’arresto.

Secondo il giudice per le indagini preliminari sarebbero diversi e gravi gli indizi di colpevolezza nei suoi confronti, e soprattutto, vi sarebbe il concreto pericolo di reiterazione del reato in relazione al rilascio di un numero indeterminato di certificati medici di esenzione o differimento dalla vaccinazione Covid-19, in assenza del requisito essenziale relativo al possedimento della qualifica di medico vaccinatore nell’ambito della campagna di vaccinazione al Covid-19. Vedremo nei prossimi giorni come evolverà questa vicenda.

