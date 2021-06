Giuseppe Di Tommaso: “Nicola era in un cespuglio”/ “Non so perché ero lì, ma…”

Giuseppe Di Tommaso, giornalista di Rai 1 e inviato de “La Vita in Diretta”, ieri si è reso protagonista del ritrovamento del piccolo Nicola Tanturli e in data odierna, giovedì 24 giugno 2021, il cronista è intervenuto a “Storie Italiane”, trasmissione condotta da Eleonora Daniele, per fornire il racconto della vicenda vissuta sulla propria pelle. “Avevo chiesto di restare da solo alla mia troupe e di arrivare a piedi vicino alla casa del piccolo Nicola. Ho sentito una voce dalla scarpata, profonda 35 metri. Ho iniziato a chiamare il bambino e lui ha risposto. Allora mi sono avvicinato a un cespuglio, facendomi anche male a una gamba, e ho il bimbo visto al suo interno”.

Proprio in quell’istante, Di Tommaso ha sentito il rumore di alcune auto che stavano percorrendo la mulattiera: erano quelle dei carabinieri, che lui è corso ad avvisare. Loro continuavano a ripetergli: “Sarà un animale”. Alla fine, però, si sono fidati, mi hanno creduto e uno di loro ha accompagnato il giornalista dal bambino, che è successivamente stato restituito alla mamma.

GIUSEPPE DI TOMMASO: “IN QUEL MOMENTO TI SENTI UTILE”

Il giornalista Giuseppe Di Tommaso, che ieri ha ritrovato il piccolo Nicola, ha asserito che “in quel momento ti senti utile, come se qualcuno ti avesse fatto un dono per salvare un bambino di 21 mesi e dare un finale diverso a quella storia che avrebbe potuto essere peggiore”. Quando i genitori sono arrivati in loco, il papà ha abbracciato l’inviato, mentre la mamma ha voluto dedicare tutta la sua emozione al bambino, stringendolo al petto. “Non c’è riconoscimento, non c’è nulla che possa trasmetterti una sensazione così bella e grande come quella di avere reso possibile quell’immagine”, ha commentato Di Tommaso.

Successivamente, ha evidenziato che i giornalisti sono una categoria talvolta attaccata per disturbare, per contaminare, per essere a volte inopportuna nelle indagini. Questa volta, però, “tutti noi colleghi abbiamo contribuito a trovare questo bambino, non è stato soltanto il mio gesto. Chiunque avrebbe fatto le medesime cose che ho fatto io! Non so perché ero lì, perché mi sono fermato da solo proprio lì. Non so dare una spiegazione logica”.

