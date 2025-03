Giuseppe, chi è il cavaliere di Uomini e Donne: dopo Sabrina inizia conoscenza con Agnese

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne ampio spazio ha avuto la sfilata delle dame del Trono Over ed in prima fila a giudicare era presenta Giuseppe di Uomini e Donne, cavaliere del Trono Over che in poche settimane ha catalizzato l’attenzione del pubblico in studio e a casa. Chi è Giuseppe, cavaliere di Uomini e Donne? Non si conosce ne il cognome ne la sua professione ma si è lasciato sfuggire qualche informazione sulla sua vita privata in queste puntate. Ha tre figli, due ventenni ed una bambina di 9 anni di nome Elisa.

Giuseppe di Uomini e Donne nel suo percorso ha intrapreso una lunga conoscenza con Sabrina Zago che non si è conclusa nel migliore di modi. La dama era stata conquistata dalla maturità e dal carattere forte e determinato del cavaliere, tuttavia dopo alcuni incontri molto positivi Sabrina ha notato sempre meno interesse da parte dell’uomo nei suoi confronti. Giuseppe, inoltre, non ha concesso la conoscenza in esclusiva a Sabrina mostrando interesse anche verso Agnese e Morena, motivo per cui la Zago ha scelto di chiudere la frequentazione.

Giuseppe di Uomini e Donne, Gianni Sperti lo attacca: “Non ha senso quello che dici!”

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Gianni Sperti ha attaccato Giuseppe. Secondo l’opinionista il cavaliere e poco sincero e poco coerente. Durante la sfilata poi si è lasciato scappare una frase infelice, rivolgendosi a Morena ha ammesso: “Lei ha un bel lato B, c’è chi se lo può permettere e chi no” chiara frecciatina a Sabrina Zago. “Non ha senso quello che dici” lo ha attaccato Gianni Sperti e quando lui ha cercato di ritrattare arrampicandosi sugli specchi è intervenuta anche Tina Cipollari: “Tu credi a questo elemento” Più dura ancora è stata la dama Arianna che ha incoraggiato la Zago a capire chi ha di fronte: “Ribellati, ma di chi ti sei innamorata!” “Io merito rispetto” ha concluso amareggiata Sabrina. “Se stavi zitta non avrei detto niente” ha replicato Giuseppe ed è a questo punto che Gianni Sperti è esploso: “Non puoi dire a una donna ‘stati zitta’, non ti puoi permettere!”