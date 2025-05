Il protagonista assoluto dell’ultima edizione di Uomini e Donne è stato senza ombra di dubbio Giuseppe Molonia, cavaliere del Trono Over che si era fatto conoscere inizialmente per il corteggiamento a Sabrina. Poi le cose sono cambiate radicalmente e dopo non poche peripezie, l’uomo ha deciso di uscire dal programma con Raffaella dichiarando di essersi innamorato. Un duro colpo per Sabrina, che è scoppiata a piangere mentre i due lasciavano mano nella mano il dating show di Maria De Filippi. Ma dopo qualche giorno dalla fine del suo percorso a Uomini e Donne, Giuseppe ha lasciato senza parole i suoi fan.

Sul suo profilo Instagram è comparsa una foto che ha stupito tutti. Si tratta di uno scatto che ritrae il cavaliere giovane insieme ai suoi figli ancora piccoli e sotto al post i fan del programma si sono complimentati con lui definendolo come un uomo bellissimo. Se inizialmente Giuseppe sembrava solo egocentrico e un po’ presuntuoso, oggi molti si sono resi conto della sua simpatia che ha contribuito senza dubbio a dare un po’ di vita al programma.

Giuseppe di Uomini e Donne, crisi con Rosanna? La segnalazione di una cassiera

Capelli lunghi, sopracciglia scure e pelle abbronzata. Così Giuseppe di Uomini e Donne è apparso sui social mostrando una sua foto di quando era poco più che un ragazzo. Oggi il 52enne sta riscuotendo un grande successo soprattutto dal pubblico femminile che lo apprezza per la sua sicurezza e galanteria. Ad ogni modo l’immagine postata ha generato un grande scalpore e subito i fan si sono complimentati con lui. In realtà non è la prima volta che Giuseppe posta una fotografia di lui da giovane: il suo profilo è pieno zeppo di scatti amarcord in cui è ritratto con i suoi due figli mentre li abbraccia o mentre gioca con loro.

Ogni tanto spuntano anche le immagini di lui e Rosanna e i fan di Uomini e Donne sono curiosi di scoprire come proceda la loro relazione. Pochi giorni fa si era parlato della segnalazione di una cassiera, la quale avrebbe dichiarato che tra Giuseppe e la dama ci sono moltissimi litigi nonostante la loro uscita dal programma fosse stata alquanto pacifica ed emozionante.