Giuseppe: che lavoro fa il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Giuseppe è uno dei cavalieri del trono over nonché uno dei protagonisti indiscussi della stagione di Uomini e donne. Giuseppe si è messo subito in mostra per la frequentazione con Sabrina Zago con cui cui, però, tutto è finito. Giuseppe, poi, dopo un appuntamento con Isabella, ha deciso di dedicarsi alla conoscenza con Rosanna, dama siciliana con c’è stato un bacio e al quale ha concesso l’esclusiva. Giuseppe, durante la varie puntate di Uomini e donne, ha svelato dettagli anche della sua vita privata. Giuseppe, infatti, è papà di tre figli di cui una bambina di dieci anni e due grandi.

Giuseppe, poi, ha spesso parlato del proprio lavoro svelando l’attività professionale a cui si dedica con grande passione, ma che lavoro fa effettivamente il cavaliere del trono over di Uomini e Donne?

Il lavoro di Giuseppe di Uomini e Donne

Giuseppe lavora come fisioterapista e osteopata. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne si dedica professionalmente al fisico e lui stesso sfoggia un fisico ben curato, anche grazie al ballo a cui si dedica prendendo lezioni come sfoggia nello studio di Uomini e Donne sfidando Gianni Sperti.

Giuseppe, dunque, ha seguito un percorso di studio molto preciso e, con il tempo, si è specializzato per rendere felici i propri pazienti e risolvere i loro problemi. Giuseppe, nonostante l’impegno di Uomini e donne, non trascura il proprio lavoro a cui si dedica con grande passione. Un lavoro importante quello del cavaliere che cerca di far conciliare tutto senza trascurare Rosanna, la dama a cui ha deciso di dedicare tutte le sue attenzioni.