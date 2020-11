Giuseppe Drommi/ Marito di Patrizia De Blanck: tra tradimenti e delitti

Giuseppe Drommi, detto “Peppino”, è stato il marito della Contessa Patrizia De Blanck. I due si sono sposati nel 1971 e nel 1981 sono diventati genitori della loro unica figlia, Giada. Sono stati insieme per 28 anni, fino alla morte di Drommi nel 1999. Per entrambi si è trattato delle seconde nozze: la contessa si era precedentemente sposata l’aristocratico Anthony Leigh Milne, mentre Drommi era stato sposato con Anna Fallarino. Sul rapporto con il marito, Patrizia De Blanck ha rivelato nel salotto di Barbara D’Urso di averlo amato molto, ma di non essere mai stata una donna fedele: “Sono una traditrice seriale, ne ho sempre avuti due: il marito e l’amante perché con due facevo l’uomo ideale”. Per amore del marito e di Giada, la contessa organizzò il diciottesimo della figlia quando aveva solo 16 anni, in modo che il padre già gravemente malato potesse partecipare all’evento.

GIUSEPPE DROMMI: LA VITA PRIMA DI PATRIZIA DE BLANCK

Giuseppe Drommi, ingegnere e console di Panama, è diventato noto non solo per il suo matrimonio con Patrizia De Blanck ma anche per la tragica morte della prima moglie Anna Fallarino. Il caso è passato alla storia come il “delitto Casati Stampa”, noto anche come “delitto di via Puccini”, avvenuto il 30 agosto 1970 a Roma nell’abitazione di Camillo II Casati Stampa di Soncino. Il marchese uccise la moglie Anna Fallarino e il suo giovane amante Massimo Minorenti, per poi suicidarsi. Anna Fallarino aveva conosciuto Camillo Casati nel 1958 a Cannes, quando era ancora sposata con Giuseppe Drommi. I due diventano subito amanti fino a quando non ottennero l’annullamento dalla Sacra Rota dei rispettivi matrimoni. Camillo Casati Stampa e Anna Fallarino si sposarono nel 1959 e resteranno insieme, dando sempre molto scalpore, fino a quel tragico 30 agosto 1970.



