Giuseppe Drommi, marito Patrizia De Blanck/ La figlia Giada: “Una guerriera”

Giuseppe Drommi, chi era il marito di Patrizia De Blanck

La contessa Patrizia De Blanck, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è stata sposata due volte. La prima volta si è sposata nel 1960 con l’aristocratico britannico Anthony Leigh Milne, ma il matrimonio naufragò pochi mesi dopo. Nel 1971 la contessa ha sposato Giuseppe Drommi, detto “Peppino”, ingegnere e console di Panama. Anche per lui sono state le seconde nozze: Drommi era stato sposato con Anna Fallarino, che lo lasciò per il marchese Camillo II Casati Stampa di Soncino. Il 30 agosto 1970 Stampa uccise la Fallarino e il suo giovane amante Massimo Minorenti, per poi suicidarsi. Il caso è passato alla storia come il “delitto Casati Stampa”. Patrizia De Blanck e Giuseppe Drommi sono diventati genitori di Giada, la loro unica figlia, nel 1981, e sono rimasti insieme per 28 anni, fino alla morte dell’ingegnere nel 1999.

La figlia Giada De Blanck

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Patrizia De Blanck ha parlato di Giuseppe Drommi: “Era lui che si voleva sposare. Ho fatto quello che si chiama il matrimonio di coscienza: l’ho sposato solo in chiesa”. Poi ha ricordato la morte del marito, avvenuta il 17 ottobre 1999: “Noi ci eravamo lasciati già da un po’ ma gli sono stata tanto vicina, sono tornata proprio insieme a lui. È morto il giorno dopo il compleanno, tra le mie braccia”. Lo scorso 9 novembre in occasione del compleanno della madre, Giada De Blanck le ha dedicato un dolce post su Instagram: “Mi rendo sempre più conto di quanto io sia stata fortunata ad avere una mamma non ordinaria unica e incredibile come te… grazie per avermi reso una guerriera, forte, indipendente e con quei valori che quasi non esistono più , in un mondo pieno di odio e cattiveria noi siamo l’amore”.

